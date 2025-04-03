ÖMER KARAHAN

Kariyeri boyunca tüm dünya onu konuştu. Büyük başarılara imza atıp kırılması zor rekorlara ulaştı. Almanya'da doğup büyüdü, ancak Türkiye'ye olan hasretini, sevgisini biran olsun bırakmadı. Futbol hayatını sonlandırdıktan sonra da ailesi ile İstanbul'da yaşamını sürdürmeye başladı. Yaptığı iyilikler, yardım çalışmaları defalarca medyaya konu oldu… Özil tüm bunları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygıyı hiç gizlemedi. Ama bu durum Almanların hiç hoşuna gitmedi. Mesut'un Başkan Erdoğan'la verdiği kare Almanya'da kariyerinin sonun oldu. Medya onu hedefe koydu…







Mesut yıllar sonra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak seçilince Almanlar bir kez daha çıldırdı. Gazetelerde 'Nein!' (Hayır) diye manşetler atıldı. Ancak o buna hiç aldırış etmedi. Yetmedi Almanlar bu sefer bel altı vurmaya, onu karalamaya başladı. Werder Bremen'in eski futbolcusu Diego Ribas'ın jübile maçına çağrılmadı. Kulüp yetkilileri, "değerleriyle bağdaşmadığını" belirtti.

Aynı Mesut, CHP lideri Özel'in yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısına şu sözlerle karşı çıktı: "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım. Boykot değil milli zarar!" Bu sözler de CHP'lileri çıldırttı. Zaten Mesut'a uzun süredir Başkan Erdoğan'ı sevdiği için diş biliyorlardı. Böylece CHP'liler bir dönem Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için onu hedef gösteren Almanlar'la aynı safta yer almaya başladılar. Yani Mesut'u diş bileyenler için içimizdeki Almanlar lafı hiç de yanlış olmaz.







RONALDO KARAMAN'A MESSİ DENİZLİ'YE GELDİ!

1 Nisan Şaka Günü'nde bu yıl da çeşitli espriler yapıldı. Ama özellikle iki tanesi oldukça başarılıydı. TFF 2. Lig kulüplerinden Karaman Futbol Kulübü'nden Ronaldo'lu 1 Nisan şakası paylaşımı yapıldı. Karaman FK, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız! İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Somaspor maçına davet etti.







Sonrasında 3. Lig ekibi Denizlispor'dan da Lionel Messi'li paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!" denildi. 1 Nisan'da espriler spor dünyasından geldi anlayacağınız…







İTALYA SOKAKLARINDA TÜRKİYE TEZAHÜRATLARI

Sosyal medyada karşıma çıktı. Ellerinde bayraklar coşku ile Türkiye diye bağıran öğrenci topluluğunun videosu… Merak ettim ne olduğunu? Özel bir okulun çok sesli korosu 26.'sı düzenlenen Uluslararası Sanremo Junior Müzik Festivali ortaokul 1.'lik ödülüne layık görülmüş ve çocuklar coşku ile kutlama yapıyor. Özellikle Mira Mutlugil ve arkadaşlarının İtalya sokaklarında kırmızı-beyaz şapkalar takarak "Türkiye" diye haykırmalarından gurur duydum. Tebrikler!







TARİHE TANIKLIK EDEN ÖYKÜLER

Yazar ve yönetmen Hüseyin Karagöz, ilk öykü kitabı "Kilitli Hatıralar" ile edebiyat dünyasına giriş yaptı. Karagöz, "Kitabım İstanbul'un altı farklı dönemine ait gerçek olay ve kişilerden ilham alarak kurgulanmış altı öyküden oluşuyor ve okuyucularıma tarihsel dokusunda uzun, nostaljik bir yolculuk sunuyorum" dedi. Kitabın kapağındaki 1839 şifreli kilit, öykülerin temelinin Tanzimat Fermanı'na dayandığına işaret ederek, Karagöz'ün tarihi olayları farklı bir bakış açısıyla ele aldığını vurguluyor.