Ev sahibi villayı polis eşliğinde gezdiriyor

Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, tahliye davasının ardından bu kez de evin satışını önlemek için mal sahibiyle karşı karşıya geldi. Koçak, mahkeme kararına rağmen ikamet ettiği villayı gelenlere göstermemekte direndi. Ev sahibi de çareyi alıcıları eve polis eşliğinde götürmekte buldu

3 DÖNÜM ARAZİ İÇİNDE

Ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak'ın ev sahibiyle anlaşmazlığı üst üste açılan davalarla devam ediyor. Mal sahibi, geçtiğimiz aylarda Koçak'a tahliye davası açmıştı.

Göktürk'te 3 dönüm orman arazisi içindeki lüks villaya şu an 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi. Ancak ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi.

KÖPEKLERİ SALDIRDI

EV sahibi, Koçak'a evi alıcılara gösterebilmek için bir dava daha açtı. Ancak Koçak, mahkeme kararına rağmen evi göstermemekte direnince, mal sahibi icra kanalıyla ve polis eşliğinde evini alıcılara göstermeye başladı. Koçak ve eşi Baha Aslanoba, satışı engellemek amacıyla gelenlere evi kötüledi. İddiaya göre Koçak, villaya giden emlakçı ve bir kişinin üzerine köpeklerini saldırttı.