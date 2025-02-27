ÖMER KARAHAN

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yeni sevgilisi China Suarez, İstanbul'da tarihi yarımadada birbirlerine 'kılıç çekti.'

Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, Yılın Kadını ödülünü almak için Türkiye'ye geldi. Wanda bu ziyaret sırasında tarihi yarımadayı da ziyaret edip sosyal medyasından arkaya arkaya paylaşımlar yaptı. Ertesi gün ise Sultanahmet'e bu kez Icardi ile sevgilisi China Suarez gitti.

Onlar da paylaşım yaptı. Icardi'nin adeta Ninja gibi dolaştığı fotoğraflar büyük ilgi çekti. Ancak perde arkasında ise kadınların büyük kapışması yaşandı.

Galatasaraylı Mairo Icardi'nin sevgilisi China Suarez, aynı saatlerde İstanbul'da olan Wanda Nara'ya Hürrem Sultan karakteri üzerinden bir salvo yaptı. Suarez "Hürrem Sultan'ın dediği gibi; benden korksunlar! Ateş olacağım üzerlerine yağacağım.

Aldıkları her nefesi zehir edeceğim" dedi. Bu sözler üzerine Wanda Nara da boş durmadı. Nara, Suarez'e "Eğer çocuklarımın programı uygun olur ve İstanbul'da yaşarsam o zaman gerçek Türk pembe dizisi neymiş herkes görür. Herkes sadece benim oynadığım diziyi izler!" Nara ile Suarez'in arasındaki çatışmanın önümüzdeki günlerde yeni gündemlere gebe olacağına eminim... İzleyip göreceğiz.



PİLAV ÜSTÜ KURU!

Bugün değil aslına bakarsanız dünden beri aynı hikaye... Bir kızımız var, ismi Hadise, her konserinde her klibinde asla kendi olamıyor. Sürekli ya Beyonce ya Jennifer Lopez ya da herhangi biri onları taklit edip onlardan esinlenerek yol alıyor. Son çalışması 'Fırtınam' klibini izleyince haftalar önce çıkan Lady Gaga – Abracadabra klibini izliyor gibi hissediyorsunuz.

Aynı tonlarda dans ve koreografi, benzeri dansçı figürleri, öykünülmüş dekorasyon kalıntıları... İki klibi izlediğinizde çok net anlayabiliyorsunuz. Tek fark Hadise'nin klibinin Lady Gaga'ya göre prodüksiyon açısından 'daha fakir' kalması... Buna gerek olmadığını sağır sultan anladı ancak Hadise bunu kabullenmek istemiyor. Şarkı sözlerindeki derinlik ile klibin ilgisini yakalamak gerçekten güç...

Aynı Narin Güran cinayeti üzerine söylenen 'Sıfır Tolerans' gibi, kel alaka... Belli ki Hadise şarkıyı okuduktan sonra Lady Gaga'nın klibini izlemiş ve hemen şarkıya klip öyle ya da böyle monte edilmiş. Bir de Hadise, ekibinin paralı bot ekipleri ile yaptığı anlaşma olacak sanırım her yorumda Hadise için 'Queen' sıfatı kullanılmış... Para ile satın alınmış diyorum, zira profillere girip baktığınızda 70 küsür yaşında Mehmet Amca isimli birinin Hadise için Queen yazacağını düşünmüyorum. Velhasılıkelam Hadise yıllardır sürdürdüğü şarkıcı kimliğinde geldiği nokta itibariyle pilav üstü kuru olmuştur! Özenmeler üzerine devam ettiği için ne ayrı bir tabakta kuru fasulye olabilmiştir ne de pilav...



BİRAZ MÜZİK BİRAZ KAHKAHA

Müjde Kızılkan, aşkı, ilişkileri ve mizahı müzikle buluşturduğu gösterisi 'Müjde Müjde Size'yle son günlerin en çok konuşulan gösterilerine imza atıyor. Kızılkan, "Burada dinleyeceğiniz bazı şarkılar belleklerinizde eskisi gibi kalmayacak.

Herkesin bildiği Türkçe pop şarkıları, ilişki kronolojisine göre, yeni kavramları işliyorum. Hikayesi olan misafirlerimizin hikayelerini dinleyeceğimiz interaktif bir program yapıyoruz" diyor. İzlemenizi tavsiye ederim.