ÖMER KARAHAN

Geçenlerde Brad Pitt ile George Clooney'nin bir fotoğraflarına rastladım. Biliyorsunuz iki ünlü sıkı dost. Hollywood gibi dedikodunun, ayak kaydırmanın sıradan bir spor olduğu piyasada, 30 yılı aşkın süredir iç içe, kardeşçe yaşıyorlar. 60 yaş eşiğini devirmiş bu iki adam, alabildiğine rahat, alabildiğine dobra... Zaman zaman aynı filmde oynuyor ve küçük birer çocuk gibi girdikleri her ortamı şenlendiriyorlar.

Neyse lafı fazla uzatmayayım.

Brad Pitt'in aşırı derece bonkör olduğunu öğrendim. Berlin'de yemeğe gittiği bir mekanda hizmetten ve kaliteden çok memnun kalmış. 840 Euro'luk faturayı ödeyip garsonlara da 560 Euro bahşiş bırakmış. Bizdeki cimri ünlüleri hatırlayınca kendisini takdir ettim...

Sonra aklıma George Clooney'nin bonkörlüğü geldi. Hatırlarsanız Clooney de ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 yakın arkadaşına minnet borcunu ödemek için 1'er milyon dolar dağıtmış, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" demişti. "Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" lafını hatırlayıp, kendi kendime güldüm...



'LAHMACUNU DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

TÜRK mutfağı; Anadolu'nun yanı sıra dünyanın önde gelen mutfaklarından biri... Ünü dünyaya yayılan onlarca lezzetten söz edilebilir ama bunların içinde en dikkat çekenlerinden birisi şüphesiz lahmacun...

Yabancıların çoğunlukla 'Turkish pizza' olarak bahsettiği lahmacunu şef Özlem Mekik, modern dokunuşlarla yorumlayarak yepyeni bir boyut kazandırıyor. Yeni Nesil Lahmacun Hareketi sloganıyla Bağdat Caddesi'nde yola çıkan Laamaacuun için Mekik, "Geleneksel Türk lezzeti olan lahmacunu dünya çapında tanıtacak güçlü bir fast food markası oluşturmayı hedefledik" diyor.



İYİLİK İYİDİR

Müzisyen kimliği ile de bilinen Bülent Mutlutürk'ün, 'iyilik iyidir' mottosuyla yaptığı davranış herkesin takdirini topladı.

Mutlutürk, Ankara'daki restoranından elde ettiği geliri, sokakta yaşayan evsizlere, dar gelirlilere ve sokak hayvanlarına harcıyor.

"İhtiyaç sahiplerine ve sokakta yaşamak zorunda bırakılan canlara yardım etmek için yaktığım Köz'deki bu mum ışığının meşaleye dönmesi en büyük dileğimdir" diyen Mutlutürk, köpekleri ve kedileri kendi elleriyle de besliyor.



TÜRK HALK OYUNLARINI YENİ NESİLLERE AKTARALIM

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu uzun yıllardır halk oyunlarına ve halk sanatlarına gönül veren sanatçıları ödüllendirdi. Usta isimlerin ödüllendirildiği gece renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ekipleri yaptıkları gösterilerle izleyenleri büyüledi.

Geceye siyaset, ekonomi ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

Bu isimler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Dr. Ufuk Dilekçi de vardı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler konuşmasında Türk halk oyunlarının ve Türk kültürünün yeni nesle aktarılmasına özellikle önem verdiklerini, çocukların ve gençlerin halk oyunlarına yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gecede A Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu da düğününde oynadığı zeybek dansı ile ödüllendirildi. Kampta olduğu için geceye katılmayan Çalhanoğlu gönderdiği video ile teşekkürlerini iletti.