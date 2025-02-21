Sosyeteye marifetli gelin

İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerinden holding patronu Raif Dinçkök, evlilik yolunda… Dinçkök’ün yeni sevgilisi Seda Boyraz; hayatını bir dönem Londra’da lokantalarda komilik ve motokuryelik yaparak kazanıyordu

ŞU AN KAŞ TASARIMI YAPIYOR

Sosyete dünyası, günlerdir Raif Dinçkök'ün yeni sevgilisini konuşuyor. Enerjiden tekstile, AVM'den teknolojiye pek çok alanda boy gösteren bir şirketin patronu olan Dinçkök'ün sevgilisinin ismi Seda Boyraz…

Ünlü işadamının evlilik yolunda olduğu konuşulunca Boyraz'ın kimliği de merak konusu oldu. Herkes onu 'kaş tasarımcısı' olarak biliyor ama GÜNAYDIN genç kadına dair ilginç detaylara ulaştı.

İŞ BAŞI 15 BİN LİRA KAZANIYOR

SEDA Boyraz uzun süre yurt dışında yaşadı. Londra'da bir restoranda komi olarak çalıştı. Yine aynı şehirde evlere motokurye olarak yemek servisi yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra ise Bebek'te faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kaş bakımı ve tasarımı yapıyor. Her bakım karşılığında da 15 bin lira kazanıyor. Bir arkadaş ortamında tanışan Dinçkök ile Boyraz'ın bir aydır beraber olduğu öğrenildi.