ÖMER KARAHAN

Galatasaray'ın İspanyol matador Alvaro Morata transferi hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Morata'nın futbol başarısının yanı sıra ailesi ile ilgili birçok bilinmeyenler ortaya çıktı. Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın boşandığı eşi Alice Campello, 2024 yılında kurduğu güzellik kozemetik ürün markası ile 8.8 milyon Euro gelir elde etti.

Bunun üzerine bir ekonomi dergisinin aralık ayı kapağı oldu. Galatasaray, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmış ve 32 yaşındaki santrfora bu anlaşma ile 6 milyon Euro ödeme ile anlaşmıştı.

Bu arada boşanmış olmalarına rağmen aynı evi paylaşan ve birbirlerine aşık olan Morata ve Alice'in dört çocuğu bulunuyor. 2017 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene boşanmıştı.

Alice Campello'nun son çocuğu Bella'nın doğumunda yaşadığı bazı komplikasyonlar yüzünden stresli günler geçirmesi ve doğumun ardından yaşadığı 'doğum sonrası depresyon' dolayısıyla bu boşanma kararı aldıkları öğrenildi. Morata ve Campello'nun çocukları Alessandro, Leonardo, Edoardo, Bella ile İstanbul'daki yeni yaşamlarından mutlu olduklarını ve İstanbul'u gizemli bulduklarını söyledi.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI DA 'ŞAMPİYONUZ' DİYOR

Son günlerde herkesin konuştuğu tek konu var, o da tartışmasız futbol... Nereye gidersem, kiminle denk gelirsem, herkes Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya şampiyonluk yarışını konuşuyor.

Dün akşam da katıldığım bir davette futbolcular ile birlikteydim. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli futbolcular ile sohbetimde iki takım oyuncuları da 'Şampiyon biziz' yorumunda bulundu.

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis'in ev sahipliğindeki Speedcat davetinde Hidayet Türkoğlu, Kerem Demirbay, Fred, Berke Özer, Mert Hakan Yandaş, Didem Soydan ve Salman Tin gibi spor ve sanat dünyasından birçok isim vardı. Gecede Berrak Tüzünataç da DJ performansı sergiledi.

HER ZAMAN ZİRVEDE

Geçen yılı büyük bir başarı ile tamamlayan Turkuvaz Medya Grubu'nun televizyon kanalları, yeni yıla da fırtına gibi girdi. Kantar Medya'nın araştırma sonuçlarına göre hem atv, hem a Haber, hem a Para, hem a Spor kendi alanlarında yine zirvede yer aldı.

Birçok proje olmasına rağmen beğenerek sürekli izlediğim isimler a Para'da Sinan Özedincik-Merve Yurtyapan, atv'de Cem Öğretir ve Nihan Günay gibi isimlere bir yenisini daha ekledim. Geçen gün müzik yazarımız Hakan Uç, a Haber'deki Merve Türkay ismini bana söyledi. Moderatörlüğünü yaptığı Memleket Meselesi'ni izleyince Hakan Uç'a hak verdim.

İLKE İMZA ATTI

Sanat camiasının başarılı isim İsmail Özkan, yeni teklisi 'Asi Gönlüm' çalışmasını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevenleri ile buluşturuyor. Şarkının söz ve müziği Erhan Erkek'e, klip yönetmenliği de Eralp Sayakçı'ya ait...

Yeni çalışmasında gençlerle arasında bir bağ kuran İsmail Özkan popüler müzik kültürüne yakın bir tarzda söylediği 'Asi Gönlüm'de bir ilke de imza attı. Şarkıyı ünlü ressam Durmuş Bahar'a resmettiren Özkan, parçanın hikayesini ölümsüzleştirmiş oldu.

SAMİMİ VE DOĞAL

Yaptığı şarkıların yanı sıra samimiyetini sevdiğim bir isim Hande Ünsal... Geçen gün İstinyeÇubuklu Arabalı Vapur sırasında aracından inen Ünsal, Baran Mengüç'ün 'Çaykaram' şarkısında dans edip şarkıya eşlik etmiş.

O kadar doğal ve samimi bir paylaşım olmuş ki, Baran Mengüç istese böyle bir tanıtım yapamazdı. Hayatın içerisinde zevk almasını bilen Hande Ünsal'a, Mengüç ne kadar teşekkür etse az...