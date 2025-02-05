ÖMER KARAHAN

Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Mehmet Salih Tatlıcı'nın vefat etmesinin ardından yaşanan miras kavgası büyüyerek devam ediyor. 4 milyar dolar değerindeki miras için merhum işadamının ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı aleyhine Florida'da dava açmış ve 740 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu.

Şimdi de Mehmet Tatlıcı'nın sahip olduğu malvarlığını gizleyerek mahkemeden adli yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Mehmet Tatlıcı'nın İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/416 E. sayılı dosyasında dava değeri 26 milyar lira olan davada ödemesi gereken peşin harç miktarı olan 442 milyon 307 bin lira adli yardım talebinde bulundu. Mehmet Tatlıcı'nın miras mallarının tereke mahkemesi tarafından idare edilmesi, herhangi bir gelirden faydalanamadığı, taşınmazlar üzerinde tasarrufunun bulunmadığı, tenfiz davasına konu olan Florida Mahkemesi kararında belirtilen miktar üzerinden hesaplanacak harcın yüksek olması karşılayabilecek ekonomik yeterliliğinin olmaması nedeniyle adli yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

2010 yılında Uğur Tatlıcı, merhum babasının resmi vasiyetnamesine göre mirasın sulhen paylaşılması teklifinde bulundu, Mehmet Tatlıcı, o dönem sulhü kabul etmedi ve yıllardır çözülemeyen bir kargaşanın oluşmasına neden olmuştu. Şimdi gelinen nokta ise komedi filmi gibi... Milyarder bir babanın mirasçısı, daha harç parasını ödeyemeyip yardım talebinde bulunuyor. Kaldı ki böyle birisinin bundan yararlanma durumu da hukukçular tarafından çok olası bir şey değil... Bununla ilgili; işçi alacağına ilişkin bir davada 2017 yılının 11. ayından beri ve halen herhangi bir işte çalışmayan, muhtarlıktan fakirlik belgesi alınan, gayrimenkul veya aracı olmayan, kredi kartı borcu ve ev kirasını ödeyemez durumdaki davacı işçinin adli yardım talebi Bakırköy 25. İş Mahkemesi tarafından reddedildiği örneğini verdiler.



REZİLLİĞİN DİK ÂLÂSI!

Katıldığı yarışma programında adını duyuran Turabi Çamkıran, 'Wine Me Dine Me' isimli İngilizce-arabesk-türkü çıkartmış. Rezilliğin dik alası! 'Hav Hav Hav' şarkısıyla uyandığımız günü, genel ahlakı bozan, kadınları aşağılayan Turabi ile bitiriyoruz. İyiden iyiye kafayı yemek üzereyiz. Böylesine bir rezilliğe imza atmak insanı hiç mi hiç yaralamaz anlamak mümkün değil!

Kamuoyunda tepki çeken şarkı ve klip nedeniyle bakanlık harekete geçti ve toplumun genel yapısını olumsuz etkileyebileceği ve cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini bozabileceği gerekçesiyle videonun kaldırılması talep edildi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi.



COVER'DA POP-ROCK FORMU

Müzik eğitimini Amerika'da tamamlayan Gökhan Esen, Türkiye'ye döndükten sonra müzik çalışmalarına devam ediyor. Müzisyen Gökhan Esen, Türkan Şoray için yazılan 'Bir Film Gibi' şarkısının ardından, ikinci profesyonel şarkı çalışması

'Ateş Düştüğü Yeri Yakar'ın cover çalışmasıyla 31 Ocak'ta müzikseverlerle buluştu. Şarkıyı ilk olarak 1984 yılında Zerrin Özer seslendirmişti. Şarkı, Gökhan Esen'in kendi düzenlemesiyle pop-rock formunda yeniden yorumlandı.