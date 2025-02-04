ÖMER KARAHAN

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yüzü evlilikten yana bir türlü gülmüyor! Beste'nin 2022'de evlendiği eşi Evren Bölek'ten boşanmak için kolları sıvadığını öğrendim. Beste Açar, evliliğinin 2. yılı dolmadan boşanıyor. Açar, Evren Bölek'in telefonununa casus programı yüklemiş. İddiaya göre bu casus programı sayesinde Bölek'in bir kadın ile ilişkisini öğrenip boşanma konusunda harekete geçmiş ve gerekli davayı açmış.

Fakat eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrenince zor durumda kalmış. Eşi Evren Bölek ise durumu öğrendikten sonra hemen evden ayrılıp Urla'ya gitmek zorunda kalmış. Urla'daki ortak tanıdıkları ise Evren Bölek'in hâlâ eşini unutamadığını ve boşanmak istemediğini Beste Açar'a söyleyerek ikna etmeye çalışmışlar. Beste Açar'ın Bölek'e açmış olduğu boşanma davası şubat ayında İstanbul'da görülecek. Boşanmak istemeyen Evren Bölek ise eşine "Davayı geri çekmezsen telefonuma yüklediğin casus programı anlatırım" diyerek Beste hanıma karşı olan son kozunu kullanmaya başlamış. Bunun üzerine Beste Açar, boşanmak için Evren bey hakkında elini güçlendirecek bilgiler toplamak için çalışmalara başlamış. Bakalım işin sonu ne olacak?



FİNALDE ADALET YERİNİ BULUR!

DİZİ ve sinema söktüründe yaşanan tekelleşme iddialarının ardından Rekabet Kurulu devreye girip soruşturma başlatmıştı. Günlerdir konuşulan bu soruşturmayla ilgili sektör sessiz... Kimse çıkıp konu hakkında fikir beyan etmiyor. Geçen hafta Gülden Avşaroğlu ile bir davette karşılaştım. Kendisi sektörün ileri gelen menajerlerinden biri... Aynı zamanda oyuncu da olan Gülden Hanım'a konu hakkındaki fikirlerini sordum. Avşaroğlu, "Rekabet Kurulu'nun sektör hakkında inceletme başlamasına en çok sevinen isimlerden birisi benim…

Çünkü yıllardır yaşanılan bazı aksaklıklar ve haksızlıklar üzerine mücadele ettim, ediyorum" dedi. Avşaroğlu, Rekabet Kurulu'nun araştırmasını haklı bulduğunu ancak her menajerin aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi. Haberlerde bahsi geçen yazışma gruplarında isminin geçmesiyle ilgili ise "O yazışmalar savcılar ya da Rekabet Kurulu tarafından incelenecek bir karara varılacaktır. Orada benim kimseyle birlik içinde hareket etme gibi bir çabam yoktu. Finalde soruşturma nihayete erdiğinde adaletin yerini bulacağına inancım tam" dedi.



ÇOCUKLAR GELENEKSEL EĞLENCEDEN HOŞLANMIYOR

İki haftalık sömestirde İstanbul'un her köşesinde ayrı bir etkinlik vardı. Bu etkinlikler kapsamında Seydi Taş'la karşılaştım. Seydi Taş, eğlence endüstrisinin önemli bir ismi… Taş yaptığımız sohbette, "Tüm dünyada eğlence anlayışı hızla değişiyor.

Artık AVM'lerde bile sadece çocuklar değil büyükleri de eğlendirmek gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. 7'den 70'e eğlence modelinin değişmesi gerekiyor. Yeni doğan çocuklar bir yaşından itibaren teknolojiyle tanıştıkları için geleneksel eğlenceden mutlu olamıyorlar. Onları mutlu etmek için bir model oluşturmak gerekiyor. Yeni eğlence anlayışı; tüm aileye hitap edebilecek bir format olmalı" dedi.