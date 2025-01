ÖMER KARAHAN

20 milyondan fazla öğrenci geçtiğimiz cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Aileler hemen çocukları için sömestir tatilinde müze, tiyatro, sanat atölyeleri, spor aktiviteleri gibi çocuklar için hazırlanan etkinlikleri araştırmaya başladı. Ben de hafta sonu hem çocuklara hem de ailelere alternatif olabilecek Riva'daki Bozdağ Film Platoları'na gittim.

atv'nin efsane dizisi 'Kuruluş Osman' başta olmak üzere uluslararası arenada başarılı olan pek çok projenin çekildiği Bozdağ Film Platoları, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olma özelliğini taşıyor. Doğanın içerisinde yer alan Bozdağ Film Platoları'nda; Söğüt 1299 restoranda Selçuklu ve Osmanlı mutfaklarının benzersiz lezzetlerini tadabilir, sevdiğiniz dönem dizilerinin kaleleri ve saraylarını adım adım gezebilir, Türkiye'nin ilk ve tek atlı akrobasi dans gösterisi 'Atların Destanı' ile nefes kesen anlar yaşayabilirsiniz.

Çocukların unutamayacakları deneyimleri bünyesinde barındıran Bozdağ Film Platosu'nda at binme, ok atma, demir dövme gibi birbirinden güzel etkinlikler ve çok daha fazlası yer alıyor. Çocuklar kadar büyüklerin de oldukça keyif alabileceğini sakın unutmayın.

Bir ara ben de hızımı alamayarak 'Haydi Allah' diyerek demir dövdüm. Ardından bir anda kendimi ok atarken buldum. Platoda gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Tarihin dönüm noktasına çıkılan bu yolculuğu yaşatan, ülkemize kültür endüstrisi alanında böylesine bir katkı sağlayan Bozdağ Film ve Film Platoları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ve ekibine ne kadar teşekkür etsek az gerçekten...

Turizm acenteleri ile akın akın ziyaretçi ağırlayan böylesine bir platonun bugüne dek olmaması dizi ihracatında dünyaya kafa tutan ülkemiz için büyük bir eksikti. Ve Bozdağ Film Platosu bu eksiği fazlasıyla tamamlamış.

Platoyu görmek için Türkiye'nin birçok ilinden gelenlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden çok sayıda konuk geldiğini öğrendim. Kayı Obası'nda ziyaretçiler geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirebilirken, Türk zanaat ürünlerinin yapımını izliyor ve Kayı halkının günlük yaşantısını görebiliyor. Söğüt alanında geleneksel şerbet ve kahve içebilecekleri yerlerde vakit geçirebiliyor, hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor. Bu yarıyıl tatilinde mutlaka görmenizi tavsiye ederim.



YERLİ FİLMLER SALONLAR İÇİN CAN SUYU OLDU

Hafta sonunda, 4 yabancı 2 yerli olmak üzere toplam altı yeni film seyirciyle buluştu. Bunların içinde en dikkat çekeni Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Kutsal Damacana 5: Zombi' oldu. Bülent Ersoy, Kibariye, Ozan Akbaba gibi birçok ünlü ismin de konuk oyuncu olarak rol aldığı film, sinema salonlarına hareket getirip işletmecilerin yüzünü güldürdü.

2025 yılında vizyona giren filmler arasında en iyi açılışı yapan ve 300 bin izleyici sayısını geçen 'Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filmi de beyaz perdede başarısını sürdürüyor. Bu iki film de Poll Films etiketini taşıyor. Polat Yağcı müzikten sonra sinema işini de sevdi ve önümüzdeki dönemde daha çok filme imza atacak gibi görünüyor.