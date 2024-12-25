ÖMER KARAHAN

Oktay Kaynarca ismi herkesin malumu! Oynadığı her dizisi fenomen olan ve reyting rekorları kıran Kaynarca, setlere ara verip bir süredir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında boy gösteriyor.

Kim Milyoner Olmak İster? programındaki performasıyla sunuculukta da kendini ispat eden Kaynarca, şimdi de dijital bir platformda diziye başlıyor. Dizi, ev hapsine mahkûm edilen bir belediye başkanının hikâyesini konu alıyor.

Dizinin ismi de 'Başkan: Ev Hapsi'. İhanet ve entrikalarla dolu bir dünyada, "Kim dost, kim düşman" sorusuna yanıt arayan dizi, çok yakında dijital platformda izleyici ile buluşacak. Şu sıra herkes Oktay Kaynarca'yı konuşuyor.

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HOCA GÖRDÜĞÜNÜ ÇALAR!

Günlerdir Hadise- Sinan Akçıl polemiği konuşuluyor. Ahmet Çakar da olaya dahil olup Hadise'yi eleştirdi. Sinan Akçıl'a Çakar'ın sözleri soruldu.

Akçıl, "Ahmet Çakar en sevdiğim spor yorumcusudur, kendisine saygı duyuyorum. Ahmet Hoca her zaman gördüğünü çalar" dedi. Sinan Akçıl bu açıklamayla öyle ince bir gönderme yaptı ki...

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OYUNCULUK KARİYERİNE HIZLI GİRİŞ YAPTI

Amerika'da yayınlanacak olan 13 bölümlük 'Delilah' dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı.

Yeni yılda yayınlanacak olan dizinin başrollerini Jarred Harper ve Candace Mizga paylaşıyor. Dizide çocuk başrol oyuncusu ise işletmeci İlhan Zeytun ve Alona Kral'ın oğlu Uzay Zeytun...

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İŞİ İYİ BİLİYOR

Magazin dünyasının en renkli isimleri listesinin en üst sırasında yer alan kimdir diye anket yapılsa, muhtemelen ilk üç içerisinde yer alacak isim İrem Derici'dir... Derici'nin son sahnesi öncesinde "Barbie'niz tüm badireleri atlattı.

Hadi parlayalım" diyerek sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Sahnesinde Soy Yapım'ın sahibi Uğur Kalabaş ile aldığı plaketle poz veren İrem Derici'nin açıklamaları üzerinden kimi Barbie kısmını kimi de badire kısmını çekiştirerek sosyal medyada tartışmaya başladı. Anlayacağınız yine bir cümle ile Derici kendisinden konuşturmayı bildi.