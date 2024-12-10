ÖMER KARAHAN

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Youssef En-Nesyri, özellikle kafa golleri ile rakip takımlara büyük sıkıntı yaşatan bir santrfor… Ceza sahasında yaptığı hamleler, savunma arkası koşuları ile çok fazla gol pozisyonu bulabilen En-Nesyri'nin İspanya'daki lakabı bu özellikleri nedeniyle 'Tilki'ydi. Kariyerini Malaga, Leganes ve Sevilla takımlarında geçiren Youssef En-Nesyri'nin özel hayatına dair bilgiler ise tamamen gizemini koruyor.







Yaptığı gol sevincinin anlamının ne olduğunu açıklamayan En-Nesyri, çocuklarının annesi hakkında da hiçbir paylaşımda bulunmuyor. Müslüman bir ailede dünyaya gelen Faslı futbolcu, hem hayatında hem de kariyerinde dininin gerektirdiği doğrultuda hareket etmektedir.1.92 metre boyundaki Faslı futbolcunun kariyeri ile ilgili ilginç bir bilinmeyeni ortaya çıktı.







Youssef En-Nesyri, yağmurlu ve puslu havadan hoşlanmıyor. Akdeniz iklimi ve güneşli havaları seven En-Nesyri, yıllar önce dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho tarafından keşfediliyor. Mourinho, Manchseter United'a En-Nesyri'yi getirtip altyapıda yetiştirmek istemiş. Yaklaşık bir ay boyunca İngiltere'de bulunan En-Nesyri, genç yaşında kariyer planlaması başka bir boyuta geçebilecekken İngiltere'nin yağmurlu ve kasvetli havasına dayanamayıp Mourinho'dan affını isteyerek kulüpten ayrılmış. Yıllar sonra Fenerbahçe'ye teknik direktör olan Jose Mourinho, çok önceden keşfettiği ve takip ettiği En-Nesyri ile Türkiye'de biraraya gelmiş.



KAPALIÇARŞI'DAN İLETİŞİMİ ÖĞRENİN

Anadolu'dan İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren YEKÜV, bu yılın son "Öğrenci Buluşmaları" etkinliğinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Üyesi ve akademisyen Doç. Dr. Rezal Koç'u ağırladı. Vakfın Başkanı Tülay Erkan'ın, 31 yıl önce öğrencisi olan Rezal Koç, üniversiteli gençlere iletişimin inceliklerini ve önemini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.







Çocukluk yıllarından beri içinde bulunduğu Kapalıçarşı'yı ve çarşıdaki insan ilişkilerinden yola çıkarak eğitimini aldığı iletişim konusunda bilgiler veren Rezal Koç, son olarak öğrencilere "Dünyanın ilk, en büyük ve en eski AVM'si olarak bilinen Kapalıçarşı'yı daha yakından tanımanızı isterim" dedi.



ÜÇ KUŞAK BİRLİKTE

Ünlü turizmci Sinan Vardar, Beşiktaş yöneticisi olan oğlu Mete Vardar ve torunları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izledi.







Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyeti ile mutlu olan Sinan Vardar, ayrıca üç kuşak birada poz verip "Oğlum ve torunlarımla harika bir anı" dedi.



GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Karadağ Göçmenleri Derneği, bu yıl ikinci kez Balkan Gecesi düzenledi.







İki ülke arasında dostluğun ve kültürel bağların güçlendiği bu gecede turizmci Bülent Kaya'ya, Bodrum-Karadağ arasında gerçekleştirdiği fahri turizm elçiliğinden ötürü plaket aldı. Kaya, "Bu gönül köprüsünü kurmaktan onur duyuyorum" dedi.



ORTADOĞU O TÜRK'Ü KONUŞUYOR

Mimar Sinan Kuran, Ortadoğu'da Burak Özdemir'e yaptığı restoran ile en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.







Kuran'ın yaptığı mekanda Mısır'ın tarihine ve coğrafyasına özgün ışık, gölge ve dinginlik unsurlarının birleşmesi ve zemin, tavan ve duvarlarda kullanılan geometrik desenler, ikonik semboller ve hiyeroglif motifler dikkat çekiyor.