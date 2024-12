ÖMER KARAHAN

Dünyada en fazla ülkeye uçan Türk Hava Yolları (THY), en uzun uçuş rotası olan Avustralya'nın Sydney şehrine ilk seferini gerçekleştirdi. Avustralya'nın en büyük şehri ve Yeni Güney Galler'in başkenti olan Sydney; iş, turizm ve sanat açısından önemli bir küresel merkez olarak ön plana çıkıyor. Ünlü Sydney Opera Binası ve Liman Köprüsü'ne ev sahipliği yapan şehir, hem iş hem de tatil amaçlı kıtaya gelen ziyaretçilerin cazibe merkezinde yer alıyor.

THY'nin 19 saat 15 dakika süren en uzun nokta uçuşuna ilk katılan isimlerden biri de bendim. Sydney'e indiğimiz an havalimanında orada yaşayan Türkler tarafından coşkuyla karşılandık. Türk bayraklarının açıldığı karşılamada gerçekten büyük bir sevinç yaşandı.









DÜNYADA İLK ÜÇTEYİZ

Bu seyahat sırasında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile sohbet etme imkanımız oldu. Uçuş ağını 6 kıtada 351 destinasyona ulaştırarak önemli bir başarıya imza atan THY'nin hedefindeki yeni destinasyonları da öğrendim. Ekşi, "Sırada Santiago var. Aralıkta başlıyor" dedi. THY'nin 10 yıllık strateji planına göre 2033'te dünyanın ilk üç hava yolu şirketinden biri olacağının da müjdesini verdi Bilal Ekşi…









Ekşi sözlerine şöyle devam etti: "493 uçağımız var. 2033 yılında 813 uçağa erişeceğiz. Bu stratejiye göre biz dünyada ilk üç havayolundan birisi haline geleceğiz. Şu anda dünyada 9. sıraya yükseldik. Gelecek sene uçak sayısında 523'e ulaşacağız. Şu anda 600 uçak siparişini kapsayan bir projemiz var. Bunun 300 uçağını sipariş ettik. Airbus ile olan müzakereler tamamlandı ve sipariş verildi. Geri kalan 300 uçak için de Boeing'le müzakereler devam ediyor. Kendi iç problemleri (Boeing) kaynaklı devam ederse o zaman Airbus ile tekrar geri kalan için de müzakere edebileceğimizi söyledik."







Bilal Ekşi ile sohbetimiz sırasında uçuşlarda hep tartışılan "Orta kolçak kimindir?" sorunsalını da konuştuk. Ekşi gülümseyerek "Erken gelenindir" diye espri yaptı, ardından da şu açıklamayı ekledi: "Ekonomi sınıfında koltuklarımızın yenilenmesini istiyor yolcularımız… Aslında rakiplerimize göre daha mesafeli koltuklarımız var ama yolcularımız şöyle bakıyor, 'Sen THY'sin, daha iyisini yaparsın!' Yerli üretim için son aşamaya geldik. Bu konuda projelerimiz var. Arkadaşlarımız bir koltuk dizayn ettiler. Bu her iki yolcuyu da rahatlatan bir tasarım. Her iki yolcu için de ayrı bölüm yapıyoruz. Böylece yıllardır varolan sorunu da THY olarak biz çözmüş olacağız."



DÜNYANIN İLK EKMEĞİ!

İstanbul-Sydney uçuşunda 12 bin yıl önce Şanlıurfa Göbeklitepe'de yetişen buğday tohumlarından üretilen 'dünyanın ilk ekmeği' olarak nitelendirilen ekmekler de ikram edildi. Bilal Ekşi ikramlarla ilgili Anadolu'nun köklü tarihini ve zenginliklerini dünyanın dört bir yanında tanıtmak istediklerine vurgu yaptı.











İSTANBUL-SYDNEY ŞİMDİLİK 4 UÇUŞ HAZİRAN AYINDA BU RAKAM 5 OLACAK

Avustralya'da yaşayan Türkler tarafından 1991'den bu yana arzulanan Türk Hava Yolları'nın ilk İstanbul-Sydney uçuşu, Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın, Kuala Lumpur üzerinden İstanbul'a şimdilik haftada 4, Haziran 2025'ten itibaren ise haftada 5 uçuş yapılacak. Havayolu şirketi 2026 yılında menzilleri yüksek yeni uçakların THY filosuna katılmasıyla beraber Avustralya'dan İstanbul'a direkt uçuş yapan ilk havayolu olacak.









THY TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR ELÇİSİ

Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı misyon edinen THY, yeni rotalarıyla Türkiye'nin kültür, turizm ve ticaret alanında büyümesine de katkı sunmayı hedefliyor. THY'nin ülkemizin gönüllü turizm elçisi olduğuna vurgu yapan Bilal Ekşi, "Sadece yolcu taşımıyoruz, Türk turizmini geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bizim ülkemize borcumuz" dedi.