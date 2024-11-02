İsrail asıllı olmasına rağmen her fırsatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikasına karşı olduğunu söyleyen ABD’li oyuncu Natalie Portman, geçtiğimiz günlerde önce İstanbul’da, sonra Fethiye’de tatil yaptı. Portman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak bir adım atılmıyor” sözünden etkilendiği, Türkiye’yi görmek istediği öğrenildi

İsrail asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Ballon d'Or törenine katıldıktan sonra İstanbul'a gelmiş, Kız Kulesi'ni gezmişti. Hollywood yıldızı ardından da rotayı Fethiye'ye çevirdi. Portman'ın Türkiye'ye gelmesinin bir nedeni olduğu öğrenildi.







İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sevmediğini, politikalarını beğenmediğini hemen her yerde dile getiren Natalie Portman, Gazze kasabı Netanyahu hakkında tüm dünya sessiz kalırken sadece Türkiye'nin sesinin çıkmasına hayran kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, hesap soracak caydırıcı bir adım atılmıyor" ve "Tıpkı Hitler'in insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduğu gibi Netanyahu ve cinayet şebekesi de durdurulacak" sözlerinden oldukça etkilenen Natalie Portman, Türkiye'yi de görmek istedi.







İsrail'de bu yıl onaylanan Yahudi Ulus Devlet Yasasını eleştiren ve yasayı 'ırkçı' olarak niteleyen Hollywood yıldızı, "O bir hataydı ve bu yasaya katılmıyorum. Komşularımızı gerçekten sevebileceğimizi ve onlarla birlikte çalışabileceğimizi umuyorum" demişti.







2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ ÖDÜLÜ REDDETTİ

Yahudi Nobeli olarak anılan ve gelecek nesil Yahudilere ilham kaynağı olacak, dünyaca etkili bireylere verilen Genesis Ödülü'ne layık görülen Portman, 2 milyon dolar değerindeki ödülü almayı reddetmişti. Ödül törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu boykot ettiği için katılmayacağını açıklayan Portman, "Katılmamayı seçtim çünkü törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim" demişti.

Portman'ın katılmayacağını açıklaması üzerine Genesis Ödül Töreni iptal edilmişti. Portman'ın bu sözleri dünya basınında; Filistinlilerin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki sert gösteriler sırasında İsrailli güçlerin Filistinlileri vurması hakkında yaptığı bir yorum olarak algılanmıştı.