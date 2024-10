ÖMER KARAHAN

Oscar ve Altın Küre ödüllü bir oyuncu olmasının yanı sıra müzik alanında da kendini kanıtlamış bir şarkıcı olan Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları Thirty Seconds to Mars adlı grupla Türkiye'de konser verdi. İstanbul'da metrobüs, metro gibi toplu ulaşımı kullanan Jared Leto'yu görenler şaşkınlık yaşadı. Dünyaca ünlü ABD'li sanatçının hayranları toplu ulaşımda sanatçıyı görünce sosyal medyada paylaşım yarışına girdi. Makarnacıda mütevazı yemek yiyip halkın içinde görüntülenmesi sonrası kendisini ülkemizdeki ünlülerle karşılaştıran başlıklar açıldı.







Yurt dışında özellikle Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in metro kullanması ülkemizde her daim gündem olurken, Jared Leto da hayranları tarafından destek gördü. Bu arada Leto'nun toplu ulaşım kullanmasının sebebi de öğrenildi. Leto, gerek oyunculuğuyla gerekse müzik kariyeriyle tanınsa da, doğaya ve sürdürülebilir yaşama olan duyarlılığıyla tanınıyor. Bu toplu taşıma tercihinin, çevreye duyarlı bir yaşam tarzı mesajı taşıyor olması ihtimali, Leto'nun hayranlarını daha da heyecanlandırıyor. Ayrıca, bu tercih Hollywood'un yıldızlarının da daha sürdürülebilir ve toplumsal açıdan duyarlı seçimler yapabileceğini gözler önüne seriyor.







İZMİR'İN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on beşinci durağı İzmir'di...







3 Kasım'a kadar sürecek olan festivali görmek için hafta sonu İzmir'deydim. Şehrin farklı noktalarında dijital sanattan geleneksel sanata ilgi çekecek çeşitli sergileri barındıran İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültürpark dünyaca ünlü sergilere ev sahipliği yaptı. 20. yüzyılın en parlak sanatçılarından biri olarak kabul edilen, sıradan nesneleri ve ünlüleri sanatın merkezine taşıyan Pop Art hareketinin öncüsü 'Andy Warhol'un Warhol'un Dünyası– Pop Art'ın İkonu' sergisi ve Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı 'Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso' sergisi de Kültürpark'ta sanatseverlerle buluştu. Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' karakterlerinden oluşan sergi 'Naci El-Ali'den Hanzala da İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda ziyaretçilerini bekliyor. Hanzala, Filistin halkının önde gelen milli sembollerinden ve karakterlerinden... Hanzala, Naci el-Ali'nin karikatürlerinin imzası haline geldi ve Filistin kimliğinin ve direnişinin ikonik bir sembolü olarak varlığını sürdürüyor.







SENARYO GİBİ KİTAP

Haluk Özkan, sanat yolculuğunu edebiyatla taçlandırıyor. Sanatçının 'Uyanış' isimli ilk romanı, insan ruhunun derinliklerini keşfetmeye ve bireyin içsel dünyasındaki evrimini anlamaya yönelik güçlü bir anlatım sunuyor. 'Uyanış'; 1980 askeri darbesinin öncesinde, Anadolu'nun bir köyünden Ankara'ya üniversite eğitimi için yola çıkan genç Ali ve onun fedakâr annesi Fatma Ana'nın sarsıcı hikâyesini anlatıyor. Kısa zamanda senaryo olarak kitabı bir projede göreceğimize eminim...