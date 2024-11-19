ÖMER KARAHAN

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, futbol dünyasından birçok ünlü ismin hayatlarının ve başarılarının anlatıldığı kitap serisi ile büyük beğeni topluyor.









Özellikle çocuk ve genç okuyucular tarafından ilgiyle takip edilen bu kitap serilerinin bazılarında futbolcunun bibloları da yer alıyor. D&R'da satışı devam eden futbolcu kitaplarında en çok satanları merak edince hemen.









D&R Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Nalan Demircioğlu'nu aradım. Demircioğlu, en çok satanlar arasında Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi, Arda Güler, Ricardo Quaresma, Fernando Muslera gibi isimlerin yer aldığını söyledi.



KEŞKE DÖVMEYİP DAYAK YESEYDİM

Boksun efsanesi Mike Tyson, Jake Paul'a yenilmesine rağmen servet sahibi oldu. 58 yaşındaki Tyson, sponsorluk gelirleriyle birlikte 116 milyon dolar kazandı.









Amerikan basınında çıkan haberlere göre bu parayı kazanan Tyson'un bu yaşında dayak yemesinin ardından böyle bir para kazanması herkesin dilinde... Acaba bu işten 50 milyon dolar kazanan Jake Paul, pişmanlık duyuyor mudur merak ettim. 'Keşke dayağı ben yeseydim de paranın büyüğünü de ben alsaydım' diyor mudur acaba…



KORKU SEZONU AÇILDI

Sinemada bu hafta vizyon oldukça hareketli… Birçok yerli vizyona filmin girdiği sinemada korku severlerin uzun süredir beklediği Zir-i Cin 3 Cin Düğümü korku filmi de perdedeydi.









Yapımcılığını Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Burak Küçük oturuyor. Serinin üçüncüsü olan film gerçek bir hikayeyi seyirciyle buluşturuyor.



TURNEYE ÇIKTI

Bir kadın ve bir erkek ilişkisinin anlatıldığı Makarahane skeç şov turneye çıktı. Sinema yönetmeni Mehmet İnan Ertek'in yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda Sibel Gökçe, Volkan Başaran, Hakan Çankaya gibi oyuncular yer alıyor.









Oyunun müzikleri ise Umut Ertek'e ait. Oyun kasım ayı boyunca Denizli, Manisa, Muğla, İzmir ve Marmaris'te sahnede olacak.