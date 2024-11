ÖMER KARAHAN

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi zor günler geçiriyor. Wanda Nara'nın kendisinden ayrılması ve rapçi LGante ile aşk yaşamaya başlaması Icardi'yi duygusal olarak boşluğa düşürdü. Mutsuz günler geçirip sürekli Wanda Nara'yı ikna etmeye çalışan Icardi, aldığı her olumsuz yanıt sonrası hüsrana uğradı. Yaşadığı bu mutsuz günlerin performansına da yansımasıyla yıldız futbolcu Tottenham maçında sakatlandı; sağ diz ön çapraz bağı koptu ve menisküs hasarı ile sezonu kapattı. Galatasaray taraftarı, hayranı olduğu Icardi'nin eşi Wanda Nara ile tekrar barışması için mesajlar yağdırdı, tribünde şarkılar söyledi. Ancak nafile 'yenge' geri adım atmadı.







Icardi, eşi Wanda Nara ile yüzü olduğu mücevher firmasından da kötü haber aldı. İlişkilerindeki bu belirsizlik dolayısıyla firma Icardi'nin reklamlarını durdurma kararı aldı. Icardi, sakatlandığı akşam duygusallaşıp Nara'ya "Bize izin ver, sen hem zayıf noktam hem de gücümsün! Mutlu olmamıza izin ver. Seninle sonsuza kadar varım" mesajı attı. Ancak yine istediğini alamadı. Bu sefer Galatasaraylı taraftarlar hem sakatlık hem de mutsuzluk yaşayan Icardi için yengeye düşman oldu ve sosyal medya hesabı kapatılsın diye spamlar yağdırdı.







Bunun ardından Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile canlı yayın yaparken Galatasaraylılar binlerce yorum yazdı. Rapçi L-Gante, canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" diyerek sarı kırmızıları kızdırdı. Gelişmelerin ardından Galatasaraylılar ünlü rapçinin Instagram hesabını şikayet ederek kapatılmasını sağladı. Anlayacağınız topyekün bir savaş ortamı oluştu. Icardi hem reklamdan hem futboldan hem de aşkından oldu. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldızın bu kara sevdası neredeyse sonunu getirecekti ancak milyonlarca Galatasaray taraftarı bu haftaki Samsunspor maçında Icardi'yi desteklediğini esirgemediğin bir kez daha gösterdi.







BAŞKA BİR DENEYİM

Şapkadan tavşan çıkarmak, kabin içinde kılıç saplamak, perde arkasından obje kaybetmek çok başlangıç numaralarıdır. Sihirbaz denilince bunlar akla gelir hemen. Ancak illüzyonist başka bir şeydir... Oyunları ile çağdaş sihirbazlığı zorlayandır illüzyonist... Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Magic Night isimli bir gösteri afişi gördüm. İllüzyonist Güneş Batmaz yazıyordu. Heyecanla gidip şovu izledim. Ve bayıldım. Güneş Batmaz, "Sihirbazlığı ülkemizde icra edilmeyen bir tarzda sunuyorum. Gösterimin odağına konuklarımı koymayı ve onları dahil etmeyi seviyorum. Performansımın tamamı kendi kurguladığım anlardan oluşuyor. Katılımcılarıma başka bir yerde rastlayamayacakları kahkaha ve sihir dolu bir deneyim sunuyorum" dedi. Kendi yaklaşımıyla kurguladığı interaktif illüzyon performansını sihir ve illüzyon severlerin izlemesini tavsiye ederim.







ZEYTİN FESTİVALİ GELİYOR

Müzik sektörü içerisinde sevilen bir isimdir İsmail Özkan... Kendisi Balıkesirli olan Özkan, geçtiğimiz gün Kaz Dağları'nda yöresinin önemli simgesi zeytin ile ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak projeden bahsetti. Özken, arkadaşı Hasan Demiraslan ile bir projelerinde de bahsetti: "Zeytin bu toprakların en bereketli ürünü... Bunu tanıtmak boynumuzun borcu... En kısa zamanda film ya da müzik festivali düzenleyeceğiz. Ve bu geleneksel olarak her yıl olacak!"







TARTIŞMAYI BAŞLATTI

"Hatıram Olsun", "Anılar", "Aşığım Sana" ve "Haberin Var mı?" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan bir isim Coşkun Sabah... Geçtiğimiz günlerde İdealtepe'de arkadaşı Eshabil Yaşar'ın restoranında sahneye çıkmış ve kitabın ortasından konuşmuş her zaman olduğu gibi... "Günümüz şarkılarında yeterli seviyeyi bulamıyoruz" tartışmalarına katılan Sabah, "Kaliteli şarkı çıkmıyor, çünkü kaliteli besteci yok" demiş. Sizce de öyle mi, e-mail olarak cevaplarınızı bekliyorum.