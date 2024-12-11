ÖMER KARAHAN

İstanbul Boğazı'ndaki simge yalılardan birisi olan Beykoz'daki Feyyaz Tokar Yalısı'nı ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya satın alıyor.







2024 yılında satın alma opsiyonuyla aylık kira bedeli olan 120 bin doları bir yıllık peşin ödeyen Hamdi Ulukaya'nın, Feyyaz Tokar Yalısı'nı 45 milyon dolara satın alacağı öğrenildi.









Ulukaya'nın Forbes'e göre serveti 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolar... Feyyaz Tokar Yalısı, Boğaz'da modern mimarisiyle dikkat çekiyor.









Yalı, 2012'de ABD'de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı. Okumuş, restorasyon yapıktan sonra yalıda kendisi oturdu. Ardından Rus milyarder Roman Abramoviç, yalıyı kiralamıştı.



'YILIN YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISI' SERGİSİ İSTANBUL'DA

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği; Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi'nin (NHM) Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi'nin açılışına ev sahipliği yaptı.









Açılış; Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Başkonsolos Kenan Poleo'nun ev sahipliğinde, Mehmet Gültekin'in katkıları ile başkonsolosluk binasında gerçekleşti. Sergide, 60 bine yakın eser arasından öne çıkan 18 ödüllü fotoğraf yer alıyor.



KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYİM

Türkiye'nin önde gelen modacılarından Emel Yıldırım, yeni bir koleksiyona imza attı. Yaptığı işe olan bağlılığı ve heyecanı yakınları tarafından iyi bilinir Yıldırım'ın...









Yıllar geçtikçe moda anlayışının değişimi üzerine konuştuğum Yıldırım, "Kariyerimin farklı bir noktasında, zirvede olduğumu hissediyorum" dedi. Meslek hayatı boyunca ait hissetmediği hiçbir yerden verim alınabileceğine inanmadığını söyleyen Yıldırım, markanın kurucusu Cem Öztürk ile çalıştıktan sonra kendini evinde hissettiğini söyledi.



SAMİMİ VE DOĞAL BİR ÇALIŞMA

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla dijital dünyada birçok paylaşıma denk geldim.











İlköğretim öğrencisi Yusuf Ege Açkıngül ve üç arkadaşı rap bir şarkı yazıp çektikleri klip ile insan haklarına dikkat çekmiş. Samimiyetleri ve özgüvenleri dolayısıyla 4 kafadarı kutluyorum.



YENİDEN AYAĞA KALKMAYI KEŞFEDİN

Kansere karşı mücadelesiyle herkese örnek olan içerik üreticisi Demet Işıl'ın ikinci kitabı 'Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı' çıktı.









Geçtiğimiz gün konuştuğum Işıl; kitabında boşandığı ve hayata sıfırdan başladığı süreci, yaşadığı tüm zorlukları ve deneyimlerini okuyucuyla paylaştığını anlattı.