‘Kaliteli eserler üretin biz size hep destek olalım’

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Altın Baklava Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. 103 ülkeden 1555 film başvurusunun yapıldığı festivalde 19 film ödüle layık görüldü. Gecede konuşma yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili “Gençler, siz kaliteli eserler ürettikçe, Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğini sürdürecek. Sizleri film yapımcılarıyla, sanatçılarla buluşturmaya devam edecektir” dedi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, rekor katılımla gerçekleşti. Festival, önceki gün ödüllerin sahiplerini bulduğu gala gecesi ile sona erdi. Volkan Severcan'ın sunduğu törende keman sanatçısı Ceren Aksan da performans sergiledi.









Festivalin jüri başkanlığını Prof. Dr. Nezih Orhon üstlenirken, jüri üyeleri arasında Oktay Kaynarca, Mehmet Açar, Didem Uğurlu, Eylül Tumbar yer aldı. Gecede SABAH Gazetesi Ek Yayınlar Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik jüriye sahnede plaketlerini takdim etti. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi. Festivalin sürpriz konuğu ise genç oyuncu Gökhan Mumcu oldu.





Haluk Kalyoncu





'ÇOK MUTLUYUZ'

Festivalin gala gecesinde konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Çeşitli ülkelerden ve farklı üniversitelerden gelen öğrencilerimizi sanatseverlerle üniversitemiz çatısı altında buluşturduğumuz için mutluyuz. Bu festivalin özelliği sadece öğrencilerin katılabiliyor olması ve amatör ruhla başlayan çalışmaların profesyonel sektöre taşınmasına destek için keşfedilmelerini sağlamaktır" dedi. Kalyoncu öğrencilere de şöyle seslendi: "Siz kaliteli eserler ürettikçe, Hasan Kalyoncu Üniversitesi de sizlere desteğini sürdürecek; sizleri film yapımcılarıyla, sanatçılarla buluşturmaya devam edecektir." Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Gençlerimize en iyi eğitimi sunmanın yanı sıra onları sinema sektörüne hazırlamayı hedeflemekteyiz" dedi.









'BU İŞ SEVGİSİZ, UYKUSUZ, EMEKSİZ YAPILAMAZ'

Altın Baklava Film Akademisinin jüri üyeleri Oktay Kaynarca, Didem Uğurlu, Eylül Tumbar öğrencilerle bir araya gelerek mesleğe ve sektöre dair açıklamalarda bulundu...









OKTAY KAYNARCA

Yaptığımız işi sevmeden yapmanız mümkün değil. Çok sevmek zorundasınız üstelik. Gerçekten bu iş; sevmeden, emek verilmeden, ardına düşmeden, geceleri uykusuz kalmadan yapılacak bir iş değil. Mesela bize telefon açıyor eş dost, "Oktay Bey bizim oğlan çok yakışıklı, bizim bir kızımız var çok güzel. Sizin dizinizde oynayabilirdi" diyorlar.







Onlar için bu bir ölçü. Zaman zaman bu ölçüden yola çıkılarak bazılarını ekran önüne çıkartıp o yolculuğu başlatabiliyorlar. Ama ondan sonrası felaket. Bizde çok güzel bir laf vardır, dişine kan değmeye görsün. Dişine kan değdi, oyuncu olduğunu zannetti, ekrana çıktı, bir-iki işte başarılı oldu. Ama bu ekibinin, senaryonun ve yönetmenin başarısıydı. Ondan sonraki projelerde başarısız oldu. O çocuğun hayatını düşünün. Korkunç bir yolculuk.









DİDEM UĞURLU

Bu sektörün en büyük ihtiyacı hayal gücü, yani kendi hikayeni üretebilmek. Türk sineması neden istenilen noktaya gelmiyor diye konuşuyoruz ya, doğru şeyleri mi üretemiyoruz acaba? Ya da ürettiğimizi çekmeye mi cesaret edemiyoruz? Hangi sektörde olursak olalım kendimiz üretebildiğimiz sürece devam ettirebiliriz. Üretemezsek hep başkasına muhtaç olacağız.









EYLÜL TUMBAR

Oyuncu değilken bana oyunculuk ulaşamayacağım bir yer gibi geliyordu ama öyle değilmiş. Hayallerinize odaklanıp küçük şeylerle fark yaratabilirsiniz.









103 ÜLKEDEN 1555 FİLM YARIŞTI

HASAN Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline; kurmaca, belgesel, animasyon ve yapay zeka kategorilerinde olmak üzere 103 ülkeden toplam 1555 başvuru yapıldı. Altın Baklava Film Festivali'nde 19 film ödüle layık görüldü.

Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar'ın yaptığı 'Strange Bird' filmi birinci olurken, 'Yapay Zeka' kategorisinde birincilik ödülünü 'White Dove' filmi ile yönetmen Berkay Ellek aldı. Belgesel kategorisinde birincilik ödülü 'Shattered Memory' filmi ile yönetmen Hayat Labban'a verildi.

Jüri Özel Ödülü; Hazal Beril Çam yönetmenliğindeki 'Squashed' ile Mert Erez yönetmenliğindeki 'The Contact' adlı filmlere verildi.

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü ise yönetmenliğini Dilara Kuyanç ve Emirhan Özcan'ın yaptığı 'Yavuz' adlı filmin oldu. Ödülü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti.







Belgesel kategorisinde birincilik ödülünü 'Shattered Memory' filmi ile Hayat Labban kazandı. Film; foto muhabiri Mahfouz Abu Turk'ün, Kudüs ve Batı Şeria'da yaşadığı olayları anlatıyor.



ÖDÜL ALAN FİLMLER



