ÖMER KARAHAN

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'dan geriye kalanlar tüm ülkemin gündemine oturdu. Nereye baksak kiminle otursak herkes Ferdi Baba'nın 3 milyar TL'lik servetini konuşuyor. Bu mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı konusunu herkes merak ediyor... Yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapıp farklı tarihlerdeki birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu ile yeni bir miras ayağı da telif hakları konusunda yaşanılacak.

GÜNAYDIN dün Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğunu, Marmaris'teki yarım adayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğunu duyurmuştu. Ferdi Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı. Öyle ya o kadar şarkı var ki hafızalara kayıtlı yıllar geçse de hiç sevgisi bitmeyen... 'Bana Sor', 'Huzurum Kalmadı', 'Yaktı Beni', 'Ben de Özledim', 'Sabahçı Kahvesi', 'Çeşme', 'Fadime'nin Düğünü' 'Emmioğlu' 'Nisan Yağmuru' 'Çiçekler Açsın' 'Akşam Güneşi' 'Bağbozumu' 'Hatıran Yeter' 'İçim Yanar' 'Geçen Yıl' Ferdi Baba klasiklerinden sadece bazıları... Listede daha birçok damga vuran eser ve bu eserlerin yer aldığı onlarca albüm var.

Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ediyor. Bunların yanı sıra hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platfomlardan da Ferdi Tayfur yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ediyor. Yani yıllık 35 milyon lira... Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımı da şimdi hem aileyi hem çocukları yeni bir mücadeleye sürükleyeceğe benziyor. Ayrıca Ferdi Tayfur'un eserlerinin reklam çalışmalarında kullanılması veya filmlerinden elde ettiği gelirler bu rakamların içinde değil... Bu arada Ferdi Tayfur'un vefatından sonra tüm ülke gündemine oturması ve her yerde Ferdi Baba şarkılarının çalınmasıyla önümüzdeki günlerde yatacak olan telif ücretini başka bir boyuta taşıyacak. Ferdi Tayfur birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti. Ancak Tayfur'un bu sözlerine ve aldığı karara rağmen telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği ortaya çıktı. Yani Ferdi Tayfur'un eserlerini okumak isteyenler bunun için varislerine bir bedel ödemek zorunda kalacak.



KUSURSUZ DÜNYA

Pınar Altuğ son dönemde ekranlar yerine tiyatroda boy göstermeyi tercih ediyor. Altuğ'un başrolünü Yarkın Ünsal ve Yağmur Topçu ile birlikte paylaştığı 'Kusursuz Dünya Müzikali' 12 Ocak'ta sahneleniyor.

Müzikal, kendini bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuğun başından geçenleri anlatıyor. 'Bir Hayal Bir Oyun' yarışmasının kazananı Elif Sude Dobra'nın 'Acayip Teknolojik Masallar" hikayesinden Özlem Saraç Özcan'ın oyunlaştırdığı ve Gaye Cankaya'nın yönettiği 'Kusursuz Dünya Müzikali', Modern Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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YARIN NE GETİRİR BİLİNMEZ

Icardi ile boşanma sürecine girmeden önce L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara, ilişkisini noktaladıktan sonra beklenmedik bir hamlede bulundu.

L-Gante ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, Icardi'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı. Şu an için Galatasaraylı yıldız Icardi, Wanda'yı takip etmiyor ama bu ilişkide yarının ne getireceği belli olmaz.

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HAKLI BİR İSYAN

Kafadar grubu, önceki gece Kozyatağı'nda sahnedeydi. Mesut Şen'in sahibinin olduğu ve 2. yılını kutlayan mekanda Selen Görgüzel, Didem Taslan, Devran İskender gibi ünlü isimler vardı.

Orada ayaküstü Selen Görgüzel ile konuştum. Görgüzel "Birilerinin eski karısı olarak anılmak istemiyorum" dedi. Sanırım haklı bir isyan.

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PAZARLAMA DÜNYASI TÜRKİYE'YE GELECEK

Pazarlama sektörünün ünlü ismi Prof. Dr. Philip Kotler adına düzenlenen tören için geri sayım başladı.

Türkiye ayağını Ayşenur Aydın Gümrükçü'nün düzenleyeceği törenin jürisinde akademisyenler ve iletişim dünyasından isimler yer alıyor. 18 Nisan'da İstanbul'daki geceye yurt dışından temsilciler gelecek.