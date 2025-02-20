Eşi ‘Türkiye’ deyince Frankowski imzayı bastı

Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski’nin Galatasaray’a transferinde eşi Aleksandra’nın etkili olduğu ortaya çıktı. Son 4 yıldır Antalya’da tatil yapan ve ülkemize hayran kalan Aleksandra’nın, kocasına “Türkiye çok güzel, ailece mutlu oluruz” diyerek imza attırdığı öğrenildi

Galatasaray'ın yeni transferi Przemysław Frankowski, Çaykur Rizespor maçında yaptığı asist ile sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı haline geldi. Transfer sürecinde gelip gelmeyeceği merak konusu olan Frankowski'nun durumu bir ara yaşanan pürüzler nedeniyle belirsizliğe girmişti. Takımı Lens'ten ayrılmayacağına inanılan ve "Türkiye'ye hayatta gelmez!" denilen Frankowski, sonunda Galatasaray'a imza atarak dünya basınında adından söz ettirdi.

İşte bu transfer sürecinden en önemli rolü oynayan kişinin Frankowski'nin eşi Aleksandra Frankowska olduğu ortaya çıktı. Çiftin, Türkiye'yi çok sevdiğini her zaman belirttikleri, Antalya ve İstanbul'da vakit geçirmekten keyif aldıkları öğrenildi. Yakın arkadaşlarıyla da son dört yıldır tatillerini Antalya'daki bir otelde geçiren Aleksandra'nın "Türkiye'ye çok seviyorum, ailece İstanbul'da mutlu olacağımıza inanıyorum" sözlerinin ardından Polonyalı yıldızın imzayı attığı öğrenildi.

YENGE HEP TRİBÜNDE

Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski'nin eşi Aleksandra, küçük yaşlardan itibaren futbolun içinde… Sadece eşi değil, iki kardeşi de profesyonel futbolcu olarak kariyer yapıyor. Przemysław Frankowski ile 2022 yılında evlendi. Çiftin iki oğulları bulunuyor.

Aleksandra Frankowska eşini birçok maçta tribünden destekliyor. Lens ve Polonya Milli Takımı'nda oynadığı dönemlerde de tribünlerde yer alarak tam destek veren Aleksandra, Galatasaray maçlarında da tribündeki yerini almak için sabırsızlanıyor.



MERAKLA BEKLENİYOR

Ocak ayında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dar Köprü Köyü'nde çekimlerine başlanan 'Albaş' filmi merakla beklenen filmler arasında yer alıyor. Film, Erkan'ın Kırmızı Başlıklı Kız masalında kendi kimliğini bulma çabasını işlerken, toplumun dayattığı rollerin gölgesinde kimliğini bastırma temalarını derinlemesine ele alıyor.

Merve Yıldız'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Albaş", sanatsal bir bakış açısıyla dikkat çekiyor. Başrollerini Yasin Erbey ve Murat Toprak'ın paylaştığı filmde, diğer ana cast üyeleri arasında Kudret Erbey, Sercan Can, Ahmet Emir Yıldız ve Dafne Beri yer alıyor.

Filmin ana yapımcısı Rıdvan Hijazi, yapım ortağı ise Osama Hijazi ve Merve Yıldız… Film, ünlü bir insanın hayatına odaklanacak ve bu projenin konusu şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.



CUMARTESİLER CÜNEYT'İN!

Kardeşlerim'de Orhan rolüyle hafızalara kazınan Cüneyt Mete, atv'de Can Borcu'nda 'Yaşar' rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncunun son 5 yıldır atv ekranlarında rol aldığı dizilerin cumartesi akşamları ekrana gelmesi üzerine yakın çevresi arasında büyük bir espri konusu olmuş.

Cüneyt Mete'nin yakın çevresi son beş yıldır en çok kullandığı cümlenin 'Cumartesi akşamı atv'de görüşmek üzere' olduğunu söyledi.



YURDUN HER KÖŞESİNDE ENGELLERİ KALDIRIYOR

Sanatta engelleri kaldırarak sanatçı ile sanatseveri bir araya getirmeyi amaçlayan Sanatta Engel Yok Vakfı, geçtiğimiz gün düzenlediği "Sevgide Buluşalım" sergisiyle büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Vakfın Başkanı Yasemin Gülderen Zanbak'ın ev sahipliğinde ve küratörlüğünü Ülkü Cılızoğlu'nun yaptığı sergide, 23 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.