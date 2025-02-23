ÖMER KARAHAN

Geçmiş aylarda 5 yaşında terk ettiği oğlu Doğa Ünlüyurt'un kayıp haberiyle gündeme gelen Zeliha Sunal şimdi de ölen eşine açtığı ceza davası ile gündemde... Babasının kanser ve üç hastalıkla mücadele ederken Zeliha Sunal'ın kandırmasıyla vasiyet imzalatıldığını, babasının son döneminde söylemesi ile öğrendiğini iddia eden N.A.S, vasiyetin iptali davası açtı.

Miras davası açıldıktan 5 ay sonra numarasını değiştirmiş olmasına rağmen mağdur olduğuna dair dava açan Zeliha Sunal davayı kaybetti. Ölen Nazmi Sunal'ın kızı N.A.S, Zeliha Sunal'ın sosyal medya aracılığı ile yeni telefonunu aylar önce bildirip herkese ulaştırmış olmasına rağmen mahkemeyi yanıltmak için paylaşımlarını sildiğini avukatı Furkan Volkan aracılığı ile ispatladı. Şimdi N.A.S, hem uğradığı iftira hem de 15 gün önce kemoterapi görüp akıl sağlığı raporu için hastaneye bile götürülmeden alınan rapor için hukuk savaşına devam ediyor. Hem en yakın arkadaşının ihanetine uğrayan annesi, hem kayıp olan Zeliha Sunal'ın oğlu ve çocukluğu boyunca yaşatılan annesinden ayrı büyütülüp evde çalıştırılan N.A.S, bu hukuk savaşını zina yüzünden mağdur edilen tüm çocuklar adına avukatı Furkan Volkan ve Arzu Sonsuz ile devam ettiriyor. N.A.S "Bugün günlerden adalet...

Haksız bir iftiranın haksız yaşatılan 40 yılın ilk ödülü. Savaşım tüm hakları yenilen evlatlar adına devam edecek... Hayatları harcanan çocuklar için savaşım devam edecek. Yalandan sosyal sorumluluk ayaklarına alet olan bu kadının maskesini kayıp oğlu, kendim ve annem adına düşürüyorum. Canım babam her şey senin benden istediğin gibi" açıklamasında bulundu. Halen çocuklar yararına ve çevre adına sosyal sorumluluk yaptığını söyleyen Zeliha Sunal'ın hem öz hem üvey olan kendi çocuklarına yaptıklarını unutmuş gibi görünüyor.



YENİ NESİL OYUNCULARDA KENDİNİ KONTROL ETMEKTEN ACİZ TİPLER VAR

Usta oyuncu Ediz Hun'un dijital programdaki röportajına denk geldim. Yeni nesil oyuncuları beğenerek takip ettiğini belirten Ediz Hun "Sanat kimsenin tekelinde değildir.

Bugün bir projede benim torunumu oynayan 15 yaşındaki bir çocuk öyle bir oyunculuk ve performans sergiler ki beni ikinci plana atabilir. Çok çalışan ve işini aşkla yapan her alanda başarılı olur" dedi. Vaveyla'daki Payidar'da konuşmasına Hun, "Yeni nesilde kendini kontrol etmekten aciz tipler de maalesef var. Onların sürekliliği olduğunu düşünmüyorum" diyerek tamamladı. Ediz Hun sizce haklı mı?



ONLAR ARKAMDAN GELSİN

Hadise, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Fırtınam'ı sevenlerinin beğenisine sundu. Cesur klibiyle dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'yi överken, Demet Akalın'ı yerden yere vurdu. "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika...

Demet Akalın'ın bunu örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor" yorumuna Akalın'ın cevabı çok sert oldu. Akalın, "Ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin!" dedi. Bu tartışma daha çok su kaldırır, önümüzdeki günlerde kılıçlar çekilir...



HEM KİTAP HEM ŞARKI BİR ARADA

2019'dan bu yana Türkiye'de ilk kez yapılan şarkılı kitap projesi ile Banu Yüksel adından söz ettiriyor. Okurların kitaplarını içselleştirmesi adına her kitap özelinde yaptığı ve stüdyoda bizzat seslendirdiği şarkılar, müzik listelerinde de üst sıralarda yer almakta.

Yeni kitabı 'Kurumsal Yılanlar' için de Banu Yüksel, eğlenceli ritimleri ve nüktedan sözleri ile dikkat çeken 'Ah Yılanlar' şarkısını besteleyip single çıkardı.



BOSNA HERSEK'İ ZİYARET

Öncü Sönmez, işadamı dostları ile Bosna Hersek'e giderek Bosna Hersek Meclis Başkanı Marinko Cavara ve Bosna Hersek İçişleri Bakanı İsak Ramo'yu ziyaret etti. Bosna Hersekli devlet adamlarıyla ticaret, ekonomi ve kültürel konular hakkında karşılıklı düşünceler paylaşıldı.

Türk iş adamlarının dünyanın her yerinde sorumluluk alıp taşın altına ellerini koymaları çok kıymetli bir davranış... Tabii ki burada da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünün farkı net ortaya çıkıyor.