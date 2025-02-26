ÖMER KARAHAN

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues ve eşi Monique Salum Rodrigues'in iyilik için dünyanın her yerine yardıma koştuklarını öğrendim.

Frend'in eşi Monique Salum Rodrigues; Criança Feliz Angola isimli sosyal yardım projesi aracılığıyla Afrika'daki dezavantajlı çocuklara yönelik gönüllü olarak çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Angola'ya giden Monique, orada çocuklar ile bir araya geldi. Angola'da yoksulluk, şiddet ve yetersiz beslenmenin en yüksek olduğu yerler Lubango'nun Calumbiro Mapunda, SOS ve Tchihingui mahalleleri...

Monique, Angola'da 24 aya kadar olan bebeklerde açlıktan kaynaklanan kronik çocukluk çağı yetersiz beslenmesiyle mücadele eden proje kapsamında çocuklara her iki haftada bir tıbbi bakım, yumurta kartonları ve gıda takviyeleri sağlanmasına yardımcı oluyor. Günde sadece 2 yumurta ve bazı takviyelerle bir çocuğun hayatını kurtarmak ve yetersiz beslenmesini önleyerek o masum çocukların ölmemeleri için çaba gösteriliyor. Calumbiro ve Mapunda'ki kreşlerde çocuklar besin değeri yüksek, kaliteli yemekler yiyorlar; banyo yapıyorlar, ellerini yıkamak, dişlerini fırçalamak gibi temel hijyen becerilerini öğreniyorlar.

Çocuklar oyunlar ve eğlenceli aktiviteler aracılığıyla hem eğleniyor hem de daha iyi bir dünyada yaşamanın yollarının olduğunu keşfediyorlar. Çocuklar, aşılamaları takip eden, tıbbi ve diş bakımı sağlayan gönüllü sağlık görevlileri tarafından periyodik olarak izleniyor. Ayrıca mutlu çocuk köyü; sosyal açıdan savunmasız, sokakta yaşayan veya risk altında olan 6-18 yaş arası yetim erkek çocuklarına yönelik, çocukların sevgiyle karşılandığı, iyi davranışlar edindiği bir yer. Bu çocuklar 18 yaşına geldiklerinde topluma yeniden kazandırılmış oluyorlar. İşte bu projelerin gönüllü elçiliğini Monique Salum Rodrigues yapıyor. Monique aynı zamanda Angola'da yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların ve ailelerin gerçekliğini değiştirmeye yardımcı olmaya çabalarken en büyük desteği de eşi Fred'den görüyor. Ünlü futbolcuyu ve eşini bu davranışları nedeniyle kutluyorum.



EŞİ KİMYA MÜHENDİSİ

Fred'in eşi Monique Salum, kimya mühendisi... Hatta Minas Gerais Nükleer Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde çalışmış. Monique ve Fred, 2018'de evlendiler ve Benjamin ve Bento adında iki erkek çocukları var.



BAĞIMLILIK BİREYİN DEĞİL TOPLUMUN SORUNU!

Bağımlılık çağımızın en büyük sorunlarından biri… Afife Jale'den Deniz Seki'ye, Mick Jagger'dan Amy Winehouse'a kadar pek çok ünlünün ismi uyuşturucuya bulaştı. Bazıları uyuşturucu bulundurmak ya da kullanmak nedeniyle tutuklandı... Bazıları bu yüzden ceza aldı. Bazılarıysa bedelini hayatıyla ödedi. Tabii bağımlılık denince akla sadece uyuşturucu gelmemeli. Kumar da, alkol de, hatta teknoloji de bağımlık yapıyor. Birleşmiş Milletler'e göre dünyada yaklaşık 296 milyon madde bağımlısı insan var.

İşte böylesine önemli bir konuyla ilgili hafta sonu İstanbul'da, Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda psikolog Melike Şimşek, Aleyna Damla Özcan çok önemli şeyler anlattı. Ancak ben Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel'in "Bağımlılık sadece bireyi, ailesini değil tüm toplumu etkiliyor. Bunun için bağımlılıkla mücadele için hep birlikte hareket etmeliyiz" sözlerine takıldım. Gerçekten de bağımlılıkla mücadele için başkalarından destek almanın önemini Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaşadığı olayda gördük. Akyürek hiç çekinmeden çıkıp kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladı ve arkasına inanılmaz bir halk desteği aldı. Ardından da ailenin yıllardır üstesinden gelemediği bir mesele toplumun da desteği ve yardımıyla çözüldü. Bu yüzden Ögel'in sözleri ve tavsiyesi çok önemli.