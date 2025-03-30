Milli maçlardan önce Türk marşları dinliyorum

Futbol kariyerini İtalya’da sürdüren Inter’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, GÜNAYDIN’a verdiği bayram röportajında çocukluğuna, ailesine, gelecek kariyerine ve ay-yıldıza dair önemli açıklamalar yaptı: “Milli maçlara konsantre olmak için her zaman Türk marşları dinlerim. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye”

Kariyerine İtalya Serie A devi Inter'de devam eden, A Milli Futbol Takımımızın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Ramazan Bayramı için çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz seneyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' ilan etmesinden yola çıkarak Hakan Çalhanoğlu ile futbolun yanı sıra ailesi hakkında da konuştuk. Eşi Sinem Çalhanoğlu ve çocukları Liya, Ayaz ve Asil Can ile iyi bir aile babası olan Hakan Çalhanoğlu, futbolun dışında kalan zamanını ailesi ile vakit geçiriyor. Mevkisinde dünyanın en iyisi olan, Ballon d'Or'a aday gösterilen ve son olarak geçtiğimiz hafta UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan karşısında kaydettiği penaltı golüyle bir kez daha göğsümüzü kabartan Hakan Çalhanoğlu, Bayburt'tan aileye, futboldan Türkiye'ye kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Serbest vuruşlarınızla tüm dünyanın tanıdığı bir isimsiniz. Bu yeteneğinizi nasıl geliştirdiniz?

Kendimi bildim bileli çocukken babam Hüseyin Çalhanoğlu direklere hedef aldırır saatlerce direklere şut atarak beni çalıştırırdı. Sonra kendimi geliştirdim, çok çalıştım. Allah'ıma şükürler olsun bugünlere geldik.

Kariyerinizdeki en unutamadığınız maç hangisi?

Hamburg'ta oynarken Borussia Dortmund karşılaşmasıdır. Dortmund'a 40 metreden attığım gol tüm dünyada konuşulmuştu. O maçı unutamam.

Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör kimdir?

Bu isim tartışmasız Fatih Terim'dir.

Futbol hayatınızdaki dönüm noktalarınız nelerdir?

Futbol hayatımda çok fazla dönüm noktası yok, bugünlere ve başaracağıma hep inandığım için...

Sizi idol olarak gören gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

İnanmaktan vazgeçmeyip çok ama çok çalışsınlar. Gelen fırsatları çok iyi değerlendirsinler ve kendilerine her zaman güvenip başaracaklarına inanmaktan vazgeçmesinler.

Çocuklarınıza futbolla ilgili neler öğretiyorsunuz?

Babamdan bana fırsat kalmıyor. Oğlum Ayaz 3 yaşında babam beni nasıl küçükken çalıştırdıysa oğlum Ayaz'ı da idmanlara şimdiden başlattı ve çalışıyorlar. Söyleyeyim Ayaz Çalhanoğlu geliyor.



BAYRAMLAR BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR



Aile olarak bayramları nasıl karşılıyorsunuz?

Dini ve özel günlerimiz bizim için çok önemlidir. Biz Almanya'da doğduk ama Türk olduğumuz için örf ve adetlerimize göre büyüdük. Allah razı olsun ailemiz bizi bu şekilde yetiştirdi. O yüzden dini bayramlarımızda çok mutlu oluyoruz. Tüm aile, bir araya geliyor, kalabalık sofralarda buluşuyoruz. Evlatlarımızın bayram coşkusunu yaşamaları, onların da bunu gelecek nesillere taşımaları için mutlulukla geçiriyoruz bayramları... Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.

AİLE DUASI ÇOK ÖNEMLİ



Maçlardan önce özel bir motivasyonunuz var mıdır?

Ailemin duasını mutlaka alırım. Çocuklarım ve eşimle konuşurum. Maç günleri öğle saatlerinde uyur veya gözlerimi kapatır dinlenirim. Soğuk duş alırım. Milli takım ise maçtan önce konsantre olmak için Türk milli marşları dinlerim. Inter'de maça çıkacaksam yabancı tarz müzikler dinlerim.

Maç ve antrenman programlarından arta kalan zamanlarda mutfağa girip ailenize yemek yapar mısınız?

Almanya, İtalya ve Türkiye mutfaklarını düşündüğünüzde en sevdiğiniz yemekler nelerdir? Mutfak ile alakam yok. Her ülkenin kendine has güzel yemekleri var. Yemek seçmem. Ancak Türk mutfağı bir başka güzel. Saç kavurmayı ve lahmacunu seviyorum. Mezelerimizi seviyorum. Türk mutfağını çok seviyorum.



ZEYBEK DANSI DÜĞÜNE ÖZELDİ



Düğününüzde oynadığınız Zeybek dansı hala çok konuşuluyor... Sıklıkla oynar mısınız yoksa düğüne özel bir performans mıydı?

O zeybek oyunu düğüne özeldi. Bayburt yöresinin tüm oyunlarını oynamasını çok seviyorum.

Bu arada memleketiniz Bayburt'ta olmayı sevdiğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?

Ben köycüyüm tatil zamanlarında köyde zaman geçirmek istiyorum. Bayburt'ta at binmeyi, balık tutmayı seviyorum. Dedemle tarlada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Köyün yemeklerini çok seviyorum. Köydeki tavuklar, koyunlar, inekler o doğallığı çok seviyorum.



BABA OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU



Evlilikte mutluluğu yakalamak için önerileriniz var mı?

Eşlerin birbirleriyle olan iletişimleri çok önemli... Saygı ve sevginin korunduğu ve her konuda çiftlerin danışıp fikir alışverişi yapması bence önemli bir denge...

Baba olmak sizde neleri değiştirdi?

Baba olmak sorumluluğumu daha çok arttırdı. Dünyanın en güzel duygusu, Allah isteyen herkese nasip etsin.



KAPTAN OLMAK BÜYÜK SORUMLULUK



Almanya'da doğup büyüdünüz, futbola orada başladınız. Ancak milli takımdan teklif aldığınızda hiç düşünmeden kabul ettiniz. O süreçlerde Almanya'da neler yaşadınız?

Türk Milli Takımı'ndan teklif geldiği zaman bu teklif düşünmeye ve tartışmaya kapalıdır. Benim için şereftir, onurdur. Hiç düşünmeden kabul ettim. Türk bayrağı, vatanım, memleketim benim için çok kıymetli...

Bugün A Milli futbol takımımızın kaptanısınız. Türk bayraklı milli formamızı taşımak hele de kaptan olarak size nasıl bir sorumluluk yüklüyor?

Milli formayı giymek, kaptan olmak bu duygularımı anlatacak bir kelime bulamıyorum. Dünyanın en güzel duygusu... Sorumluluğumun farkındayım.



GALATASARAY FORMASI GİYMEK BENİM İÇİN ŞEREFTİR



Inter'de başarı ile futbol kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Galatasaraylı olduğunuz ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?

Inter'de çok mutluyum. Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir.

Futbol dışında vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zamanımız kısıtlı olduğu için en ufak fırsatta ailem ve çocuklarım ile zaman geçiriyorum. Güzel havalarda bisiklet ile dolaşırız. Ailemle günümü geçiririm.

Hayatınızda olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Hayatımda olmazsa olmazım ailem ve Türkiye'm.

Türkiye'yi dışarıdan nasıl görüyorsunuz?

Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'm, ülkemi çok seviyorum.