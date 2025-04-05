ÖMER KARAHAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de açıkladığı boykot listesinin başında olan Espressolab'a Ali Koç'un ve Ömer Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den destek geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un annesi Çiğdem Simavi, Espressolab'ın Merter'deki merkezine gitti.







Boykot çağrısından sonra "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamadık" diye açıklama yapan Espressolab'ın kurucusu Esat Kocadağ, Çiğdem Simavi ile fotoğrafını "Bugün değerli büyüğüm Çiğdem Simavi hanımefendiyi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" notuyla paylaştı. Görünüyor ki Özgür Özel'in tüm çağrılarına rağmen boykota kulak asan yok. Şimdi çok merak ediyorum doğrusu; yerli ve milli üretimin yanında olan Çiğdem Hanım'ın bu ziyaretinden sonra Özgür Özel Koç Holding'i de boykot listesine ekleyebilecek mi?







'CİĞERİNİZİ BİLİRİM, NEYİN DAYANIŞMASI BU!'

Günlerdir boykot ile oyuncular üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Birçoğu içi boş 'Yarım elma gönül elma' şeklinde süren polemikler üzerine oyuncu Deniz Uğur çok net bir tavır sergileyerek sektörün portresini çizdi. "Ben sizin ciğerinizi bilirim" diyen Uğur; sözüm ona birbirlerine destek vermiş gibi görünen oyunculara ağır ithamlarda bulundu. Oyuncu arkadaşlarını desteklemek için birbiri ardına yorum yapanlara 'patlak egolu kâğıttan bebekler' diyen Uğur, "Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu arkadaşlarım(!) neredeydi acaba? Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi? Bir meslek grubu olarak oyuncu milletinin birbiriyle dayanıştığı asla görülmemiştir. Çünkü içlerinde hırs vardır, dayanışma değil rekabet ruhu vardır. Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum. Bu yüzden sevdiklerim çok azdır. Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu dayanışmayı (!) yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler sizi... 'Gerçek' olamadınız gitti" dedi.

Deniz Uğur'un sergilediği duruş yıllardır aynı... Yine çok net ve kitabın ortasından konuşmuş.







DÜNYA YILDIZLARI O TÜRK İLE ÇALIŞIYOR

Alman metal müzik grubu Ramstein'ın solisti Till Linderman, Avrupa turnesi kapsamında 6 Aralık'ta İstanbul'da konser verecek. Bu grup gibi daha birçok dünyaca ünlü ismin çalıştığı bir Türk ise oldukça dikkat çekiyor. Başak Özer; Ramstein ve Green Day, Kiss, Adele, Lady Gaga, Rihanna ve Coldplay gibi dünya devi sanatçıların görsel efektlerini 'pyrotechnic' kullanarak yapan Berlin merkezli FFP şirketinin Los Angeles şubesinde kurulduğundan beri baş pyrotechnic uzmanı olarak görev alıyor. FFP, Başak Özer'in pyrotechnic uzmanı olarak yani görsel efekt yapımını yanıcı gazlar kullanmak suretiyle gerçekleştirmesiyle görev aldığı gösterilerden birisinde 30 metre yüksekliğinde çoklu alev gösterisiyle Guinness Dünya Rekorları Listesine girmeyi başarmıştı.