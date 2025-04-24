ÖMER KARAHAN

Moda dünyasında her dönem kendine ait ikonlar yaratır. Ancak bazı stiller vardır ki, zamanla değil zarafetle var olurlar. Lady Diana'nın stil mirası da işte tam olarak böyledir. Bugün bu zarafeti ilham olarak alan birçok isim var. Ve bu isimlerden biri de Etel Baler… Diana'ya hayranlık duyan Etel Baler'in stilinde, yalnızca kıyafet değil; bir tavır, bir anlatı var.

Baler, yalnızca iyi giyinen bir sosyetik isim olmanın ötesinde; giydiklerine anlam katan, modayı bir ifade biçimi olarak kullanan bir figür… Etel'in stilinde dikkat çeken şey, gösterişten uzak ama göz alıcı olması. Aynı Diana gibi, bir duruşla anlatıyor kendini. Sosyetik çevrenin içinde stilini sessiz bir zarafetle anlatan Etel Baler, dünyaca ünlü moda markasının Lady Diana için oluşturduğu Lady koleksiyonunda bir çanta ile görüntülendi.

Dünyada birçok ünlü, neredeyse 30 seneye yayılan bir geçmişe sahip bu çantanın hayranı. Rihanna, Bella Hadid, Sarah Jessica Parker bu koleksiyonu severek kullanan isimlerden bazıları. Yaklaşık 200 bin liradan başlayan çantayı koleksiyonunda bulunduran Etel Baler, dolabındaki birçok parça ile de Diana'ya selam çakıyor. Etel Baler'in çanta tercihi tesadüf değil, bilinçli bir selam niteliğinde…

Bugün moda dünyası yeniden zarafeti hatırlıyor. Abartının yerini sadelik, gürültünün yerini anlam alıyor. Ve bu dönüşümde, Etel Baler gibi isimler Lady Diana'dan aldıkları ilhamla ışık oluyor. Moda değişiyor, ama zarafet kalıyor. Çünkü bazı kadınlar, taşıdıkları ruhla hatırlanıyor.



ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BAYRAMLARA

Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Yurdun her yerinden çocukların mutluluğu, sevinci fotoğraflara yansıdı. Her çocuk masum doğar. Çocukların masumiyetine şahitlik etmek insana huzur verir. Ancak yalnızca mutlulukları değil hayatları ellerinden alan çocuklar aklımıza geldikçe kahroluyoruz. Gözümüz, bu bayram sabahında Gazze'de… Çünkü orada kutlanamayan bir bayram var. Orada, balonlara dokunamadan gözlerini kapatan binlerce çocuk var.

Soykırımın başladığı tarihten bu yana Gazze'de yaklaşık 20 bin çocuk öldürüldü. Birçoğu isimsiz mezarlara gömüldü, kimisi oyuncaklarıyla birlikte toprağa verildi. Bu sayı sadece bir istatistik değil; çantasını sırtlanıp okula gidememiş, bir şiir okuyamadan susmuş binlerce hayalin yok oluşudur. 23 Nisan, dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram. Biz bu bayramı coşkuyla kutlarken, içimizde buruk bir sessizlik taşıyoruz. Çünkü çocuk olmak, yalnızca oyun oynamakla değil; yaşama hakkıyla başlar.

Ve bu hak, ne yazık ki Gazze'de her gün yok sayılıyor. Bugün bu köşeyi rengârenk balonlara değil, siyah beyaz fotoğraflara ayırmak istiyorum. Adını bilmediğimiz o çocuklara… Hiçbir bayramı göremeyenlere, kalem tutamadan gidenlere… Ve belki bir gün, bu bayram gerçekten evrensel olur. Sadece Türkiye'de değil, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da yeryüzünde nerede bir mağdur ve mazlum coğrafya varsa oradaki anne babaların evlatlarını kendi elleri ile toprağa vermediği, hüzün gözyaşı dökmediği, evlatları için geleceğe umutla bakabildiği, tüm çocukların gülümseyebildiği bir 23 Nisan'da buluşuruz. Çünkü bir çocuğun bayramını elinden almak, insanlığın vicdanını yitirmesidir.



ALKIŞLANACAK HAREKET

Kahve dükkanları zinciri Espressolab, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İstanbul'daki deprem sonrasında sokağa çıkıp korkudan evlerine, iş yerlerine giremeyenlere şubelerinde kahve, çay ve su ikramı yapacağını kaydetti.

Açıklamanın kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdığı görülürken, Espressolab'ın bu duyarlılığı binlerce kişi tarafından takdirle karşılandı.



DİJİTAL KÜLTÜRE KÖK SALIYOR

Moda artık yalnızca fiziksel kumaşlarla değil; veriyle, kimlikle ve kültürle hayat buluyor. Digital Fashion Week, 2022'den bu yana dijital modanın en prestijli etkinliği olarak hem moda evlerinin hem de teknoloji odaklı yaratıcı markaların radarında.

Bu sahnede geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den Meta Swan da yer almıştı.