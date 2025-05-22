ÖMER KARAHAN

Futbolculuğu boyunca çok konuşuldu Arda Turan. Attığı goller, kaptanlığı, Avrupa'daki başarıları... Sonrasında teknik direktörlük macerası başladı... Eyüpspor'u, Süper Lig'e taşımasının ardından ligde elde ettiği başarıları da futbolculuk dönemindeki gibi iltifatlara mazhar oldu. Hatta teknik direktörlük macerasındaki hayalinin Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüpleri çalıştırmak olduğunu, bunun için de azim ve kararlılıkla çalışmalarını hep daha iyiye taşıyacağını belirtti.

Önceki gün Arda Hoca ile Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi söyleşisinde bir araya geldik. Söyleşi de bana eşlik eden isimler arasında yapımcı Uğur Kalabaş da vardı. Arda Turan ile Kalabaş'ın dostluğu epey eskilere dayandığı için sohbetimiz de koyuydu. Turan, kendi öğrencilik yıllarını anlattı liseli gençlerle...

"Ortaokul sonuna kadar çok iyi öğrenciydim. Hatta okul birincisi denecek seviyedeydim. Lise 1'den sonra futbola ağırlık verince biraz dersleri aksattık. Üniversiteyi birinci sınıfta dondurmuştum. Derslerine çalışan iyi bir öğrenciydim" dedi.

Lise öğrencileriyle bir araya gelen Turan, alışılmış başarı tanımlarını bir kenara bırakıp, gençlerle içten bir söyleşi yaptı. Anlattıkları yalnızca futbol değildi; hayatın ta kendisiydi. Sahneye çıktığında yıldız duruşuyla değil, bir abi sıcaklığıyla selamladı gençleri.

Elbette başarıdan söz etti ama kelimelerinin merkezinde kupalar, şampiyonluklar ya da alkışlar yoktu. Düşmekten korkmamak, kaybettiğinde bile yürümeye devam etmek, hayal kurmaya cesaret etmenin gerçek başarı olduğunun altını çizdi. O gün orada, o gençler belki de ilk kez başarıyı bir unvan değil, bir duruş olarak gördüler. Futbolu bir kenara koyan Turan, insan olmanın derin anlamını anlattı. Kazandığında değil, kaybettiğinde ne yaptığının önemli olduğunu hatırlattı. Turan'ın "Başarısızlıktan korkmayıp yeniden ayağa kalkmayı bilmeli insan" cümlesi ise salondakilerini aklına mıh gibi çakıldı. O gün salondan çıkan her öğrenci, sadece başarılı bir kariyere sahip bir futbol adamıyla değil, özel bir insanla tanışmıştı. O salondan çıkan gençler belki bir gün doktor, mühendis, öğretmen veya futbolcu olacak. Ama Arda'nın o sözünü hep hatırlayacaklar: "Gerçek başarı, alkışlar arasında değil; yeniden yürümeye karar verdiğinde başlar."



YÖRESEL KIYAFET



Tuğba Özerk, Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası Konserleri etkinliğinde sahne aldı. Konsere binlerce Kırklarelili katıldı. Özerk'in, bu konser için özel tasarlanan yöresel aksesuarlarla desteklenmiş sahne kıyafeti de çok ilgi gördü.



YENİKÖY'DE YAZ!

Yeniköy'e yaz geldi, mekanlar birer birer kapılarını açtı. Bazıları menüsünü güncelledi, bazıları ise dekorasyonunu... Geçen hafta sonu Yeniköy'de dolaşırken Ecevit Yılan'a denk geldim.

İşletmesinde Sadık Tanyeli'nin de yer aldığı Azur'dan bahsetti. Mutfağın şefi de Mahmut Cansever olduğunu öğrendim. Yeniliklerden ve yeni sezondan söz etti. Sanırım Yeniköy bu yaz da şehrin en gözde semtlerinden biri olacak.