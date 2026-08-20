ÖMER KARAHAN

'Hizmette sınır yok' anlayışında son nokta! Plajda gözlük camı silme, sırta güneş kremi sürme, kumsalda masajdan sonra şimdi de ayaktaki kumları temizleme hizmeti başladı. Fransa kıyılarında sonra Türkiye'nin güney sahillerinde de başlayan uygulamayı görenler "Yok artık!" diyor. Her şey dahil, ultra her şey dahil derken lüks turizm vites yükseltmeye devam ediyor!

Yaz başı Fransa'nın lüks sahillerinde başlayan bir akım, şimdi de ülkemize kadar ulaştı. Bazı oteller, misafirlerin plajdan dönerken ayaklarındaki kumları şezlonga oturmadan önce temizlemesi için çalışanlarını görevlendirmeye başladı. Turizmde fiyatı belirleyen en önemli unsurlardan biri alınan hizmettir. Ortalama bir tatil işletmesinde hizmet denildiğinde akla temiz oda, lezzetli yemek, güler yüzlü personel ve düzgün bir plaj gelir. Lüks tatil dünyasında ise bunlar zaten başlangıç paketi…

Asıl mesele, müşterinin aklına bile gelmeyen ihtiyacı ondan önce düşünüp önüne koymak. Daha önce lüks plajlarda gözlük silen, soğuk havlu dağıtan, masaj yapan, saç ören ve güneş kremi süren çalışanlar görmüştük. Bunların hepsi artık şaşırtıcılığını biraz kaybetti. Fakat son hizmet gerçekten başka bir seviye: Denizden çıkan müşterinin ayağındaki kumu temizlemek!

Şezlonga uzanıyorsunuz, ayağınızda birkaç kum tanesi var. Normal şartlarda ayağınızı silker, havluyla temizler ya da "Nasıl olsa yine kuma basacağım" diyerek hayatınıza devam edersiniz. Fakat lüks plajda işler böyle yürümüyor. Bir çalışan geliyor ve ayağınızdaki kumu özenle temizliyor. Yani deniz sizin, güneş sizin, şezlong sizin ama kum artık personelin sorumluluğunda! Uygulama lüks tutkunları için sevinçle karşılandı. Ancak bazı çevreler ise bu durumu abartılı ve gereksiz bulunurken "Modern kölelik" olarak değerlendiriyor. Bu gidişle yakında müşterinin denize girmesine de gerek kalmayacak. Bir görevli gelip "Sizin yerinize yüzdüm efendim, su biraz serindi" diye bilgi verebilir. Hatta güneşlenmek yorucu bulunursa başka biri sizin adınıza bronzlaşıp renk raporu bile sunabilir. Allah sonumuzu hayır etsin!



GENÇLERE İLHAM OLSUN

Koray Erkök, Kurtuluş Savaşı kahramanı Kara Fatma'nın yaşamını konu alan 'Mahi' filmi için Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz kadın kahramanlarından Kara Fatma'nın destansı yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan 'Mahi'de Deli Süleyman'ı canlandıran Koray Erkök, "Millî Mücadele yalnızca erkeklerin savaşı değildi" vurgusu yaptı.

Filmde Aslı Tandoğan'ın canlandırdığı Kara Fatma'nın en büyük destekçisine hayat vermenin onur verici olduğunu söyleyen oyuncu, "Kara Fatma, kadınların sadece cephe gerisinde değil, mücadelenin tam merkezinde bulunduğunu gösteren en güçlü isimlerden biri. Hikâyesinin genç kuşaklara ilham vereceğini düşünüyorum" dedi.



UNUTULMAZ DÜET

Yaz döneminde fırsat buldukça Harbiye konserlerine gitmeyi severim. Dün akşam da Mert Demir'i dinlemek için oradaydım. Mert Demir, Türkiye'nin en güçlü kadın vokallerinden Kibariye'yi sahnesinde ağırladı.

İkili, Mert Demir imzası taşıyan"Kara Kış" şarkısını birlikte seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir an yaşattı. Demir, konserinde son olarak yayınladığı "Hazırım İnan Kaybolmaya" ve "Yalanmış" adlı şarkılarını da seslendirdi.