ÖMER KARAHAN

Dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek, bu kez 60 milyon dolar değerindeki ihtişamlı süper yat Leona ile gündemde. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olan ve eski eğitim bakanı olarak görev yapan Prens Faysal bin Abdullah Al Saud'un 80 metrelik dev yatı, bir aylık özel charter programı kapsamında Göcek'in eşsiz koylarına demir attı.

İngiltere ve Amerikan medyasında da manşetlere çıkan 2024'te "60 metre ve Üzeri Motor Yatlar, Olağanüstü Dış Tasarım" kategorisinde birinci olan 80 metrelik süper yat Leona; kırmızı gövdesi, modern tasarımı ve görkemli silüetiyle bölge sakinlerinin ve tatilcilerin yoğun ilgisini çekti. Türkiye'deki tersanelerde üretilen Leona, özellikle alt güvertesinde yer alan görkemli bir kapalı yüzme havuzu, mavi desenli fayansları ve kenarındaki Antik Yunan heykelleriyle dikkat çekiyor. Yemek odasından yüzme havuzuna, toplantı salonundan sinema ve oyun odasına kadar her detayın düşünüldüğü yatın iç tasarımı da Roberto Cavalli ve Boca do Lobo tarafından yapıldı.

Leona, beş yıldızlı bir SPA ile eşsiz bir plaj kulübüne de sahip. Ayrıca tekne sahibine ait özel üst güverte sarayvari bir süit olarak düşünülmüş. Banyoda yuvarlak bir küvet ve altın lavabolar tercih edilmiş. Süper yatın Türkiye'ye getirilmesi ve Göcek'teki operasyonu Thames ve kurucusu Şeref Dursun tarafından gerçekleştirdi.

DÜNYA JET SETİ ORADA

Edinilen bilgilere göre; Leona'nın Türkiye'de yasal olarak charter faaliyeti gösterebilmesi için gerekli lisans işlemleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 165.000 Euro ödeme yapıldı. Bir ay süreyle kiralanan süper yatın yakıt ikmali, yiyecek ve içecek alışverişleri, teknik ihtiyaçları ve operasyonel tedariklerinin tamamı Göcek'teki yerel işletmelerden karşılandı. Milyonlarca liralık ekonomik hareketlilik oluşturan bu operasyon; akaryakıt sektöründen gıda tedarikçilerine, teknik servislerden denizcilik firmalarına kadar çok sayıda yerel işletmeye doğrudan katkı sağladı.

Doğal güzellikleri, korunaklı koyları, yüksek hizmet kalitesi ve mahremiyet sunan yapısıyla Göcek; dünyanın önde gelen iş adamları, milyarderleri ve uluslararası jet sosyetesinin Akdeniz'deki vazgeçilmez duraklarından biri olmaya devam ediyor. Leona'nın Göcek'e gelişi de bölgenin yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda uluslararası süper yat turizminin en önemli merkezlerinden biri hâline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin süper yat charter pazarındaki yükselişine katkı sağlarken, Göcek'in dünya yatçılık haritasındaki konumunu da daha da güçlendirdi.

BU ÇAĞDA GİZLİLİK ÇOK ZOR

Akıllı gözlüklerin lüks restoran ve kulüplere girişlerin yasaklanması durumu tartışılmaya devam ediyor. Olayı artırılmış gerçeklik ve immersive deneyimler geliştiren Orkun Bulut ile konuştum. Bulut, "Maalesef gizliliğin artık pek de mümkün olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Yalnızca görüntülerimizi değil, akıllı cihazlar aracılığıyla verilerimizi de gönüllü olarak paylaşıyoruz. Burada bahsedilen AR ve AI destekli gözlüklerin ne işe yaradığı konusunda bir kavram hatası görüyorum. Yirmi yıl önce cep telefonlarının fotoğraf çekmesiyle ilgili de aynı tartışmalar yaşanmıştı. Bu cihazlar da yakın gelecekte kullandığımız akıllı telefonların yerini alacak. Erişimden eğitime, personel ve tüketici verimliliğinden yapay zekânın daha hızlı kullanılmasına kadar pek çok alanda kullanılacaklar" dedi.

BALAYI BODRUM'DA

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