ÖMER KARAHAN

2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerden biri de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ti. Spajic'in eşi Milena Spajic de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen lider eşleri programında verdiği mesajlarla öne çıktı. Çocukların dijital dünyada güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Çocuklar, fiziksel ve dijital dünya arasında ayrım yapamıyor. Onlar için tek bir dünya var. Bizim sorumluluğumuz da o dünyayı güvenli kılmak" sözleriyle teknolojinin merkezinde insanı unutmayan bir bakış açısı sundu. Çocukların geleceğine, dijital güvenliğe ve uluslararası dayanışmaya dair güçlü bir izlenim bıraktı.

Milena Spajic'in kamuoyundaki profili de tam olarak bu çizgide ilerliyor. Gösterişten uzak, sakin ama etkili… Sosyal sorumluluk başlıklarında görünür olmayı tercih ediyor. Karadağ'da verdiği mesajlarda da aile, dayanışma, sevgi ve toplumsal birlik duygusunu sık sık öne çıkarıyor. "Bizi her gün sevgiye, iyi insanlara olan inanç ve çocuklarımız için daha güzel bir geleceğe olan umut yönlendirsin" sözleri, onun kamuoyuna yansıyan duruşunu özetleyen cümlelerden biri oldu. Ankara ziyareti ise bu yaklaşımın uluslararası alandaki yansımasıydı.

NATO Zirvesi'nin yoğun diplomasi trafiğinde Milena Spajic, First Lady Emine Erdoğan'ın davetlisi olarak farklı ülkelerin lider eşleriyle bir araya gelirken, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk köprüsüne de zarif bir katkı sundu.

Başbakan Milojko Spajic ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki resmi resepsiyona katılan Milena Spajic, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin sembolik yüzlerinden biri olarak dikkat çekti.

Milena Spajic, zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'yi, insanlarını ve tatil destinasyonlarını çok sevdiğini açıkladı. Fırsat buldukça sık sık ülkemize tatile gelen Spajic'in First Lady Emine Erdoğan'ın çalışmalarını da yakından takip ettiği ortaya çıktı. Spajic, Emine Hanım'ın aile ve toplum dayanışması vizyonu başta olmak üzere sıfır atık kapsamında sürdürülebilir moda anlayışını çok yakından takip ederek beğendiğini ve Karadağ'da da bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istediğini belirtti.

1980'Lİ YILLARIN İZİNİ ANTİKACILARDA SÜRDÜLER

'Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da', 1980'li yılların atmosferini gerçek dönem eşyalarıyla yeniden kurdu. 1980'li yılların Zonguldak'ından Almanya'nın madenlerine uzanan etkileyici bir göç hikâyesini anlatan, Türkiye, Almanya ve Karadağ ortak yapımı film, 21 Ağustos'ta Türkiye'de vizyona giriyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Geliştirme Desteği'ni alan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Küçükkayalı üstlendi. Film, etkileyici konusunun yanı sıra sanat ekibinin hazırladığı kostüm ve mekânlarıyla da çok konuşulacak.

YAZ VE SONBAHAR SANATLA DEVAM EDİYOR!

İstanbul'da yaz sezonu dev konserlerle devam ediyor. Maslak'taki bir kültür sanat merkezi ise ağustos ve eylül aylarını kapsayan dopdolu takvimiyle sezonun enerjisini sahneye taşımaya devam ediyor. Tiyatrodan popüler müziğe, konserlerden prestijli tiyatro oyunlarına uzanan zengin program, sanatseverlere unutulmaz akşamlar yaşatacak. Usta oyuncu Şener Şen'in efsaneleşen performansı 'Zengin Mutfağı', 18 Ağustos ve 16 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

ALMANCA RAP SÜRPRİZİ GELİYOR

Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aura, hayranlarından gördüğü yoğun ilginin kendilerini hem gururlandırdığını hem de daha büyük hedefler için motive ettiğini söyledi. Grup üyeleri, "Bize gösterilen bu ilgi en büyük motivasyon kaynağımız. Hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaştığımızı hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni projeleri hakkında da konuşan Aura, bir Almanca rap şarkı seslendireceklerini de açıkladı.

STRESLE MÜCADELEDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan stresin tamamen ortadan kaldırılamayacağını, ancak onunla kurulan ilişkinin değiştirilebileceğini belirtiyor. Psikolog Duygu Yılmaz, bilinçli farkındalık ve stres azaltma programı ile bireylerin stresi daha erken fark ederek otomatik tepkilerini yönetmelerine ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmalarına yardımcı olduğunu söyledi.