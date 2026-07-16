ÖMER KARAHAN

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden, tam olarak 10 yıl geçti. O gün yaşananlar, kahramanlarımız, halkın mücadelesi ve bir milletin dirilişi ise hafızalardan hiç silinmedi.

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ebru Gündeş, Murat Kekilli, Merve Özbey, Sinan Akçıl, Hülya Avşar, Amine Gülşe, Gamze Özçelik, Alişan, Uğur Işılak, Aslı Hünel, Çelik, Seda Sayan…

Kimi bir Türk bayrağı paylaştı, kimi şehitleri andı, kimi ise tek cümleyle milyonlara seslendi. Cümleler farklıydı, ama hisler aynıydı. Çünkü bazı konularda farklı düşünceler değil, ortak vicdan konuşur.

Şehitlerin aileleri için zaman durmadı, ama yıllar geçmesine rağmen eksiklik hiç bitmedi. Gaziler için yaralar kabuk bağladı belki, fakat izleri hep kaldı. Millet olarak ise o geceden çıkarılması gereken dersler hâlâ önümüzde duruyor.

Bugün yapılan her "Unutmayacağız" paylaşımı, aslında tek bir cümlenin farklı ifadesi; "Bu ülkenin hafızası hâlâ diri!", 15 Temmuz'un üzerinden on yıl geçti. Ama bazı geceler yıllanmaz, hatıraları eskimez. Ve bazı sözler, her yıl yeniden aynı kararlılıkla söylenir: "Unutmadık", "Unutturmayacağız!"

"81 İLLE KALMAYIP, TÜRK'ÜN OLDUĞU HER YERE GİTMEK İSTİYORUM"

Sanatçı Uğur Işılak ile, geçtiğimiz gün Bebek'te denk geldim. Motosikleti ile sahil hattında dolaşıyordu. "Rüzgarın Hikayesi" isimli yapımda motosikletiyle Türkiye'yi baştan sona gezen sanatçı, çekimlerini tamamladığını söyledi. Yapımcılığını Murat Işılak'ın yaptığı ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan belgesel için konuşan Işılak, "13 ilde farklı kültürleri, atmosferleri ve güzellikleri göstermek amacıyla motosiklet ile bir belgesel programı çektik" dedi. Motosiklet ile seyahat etmenin ruhen dinlenme olduğunu söyleyen Işılak, bir başka hayalini de anlattı. Türkiye'nin 81 ilini motosiklet ile gezip belgesel çekmek istediğini belirten Uğur Işılak, "Zaman oldukça bu yolculuğumuz devam edecek, 81 ille kalmayıp dünyada Türk'ün olduğu bütün yerleri gezmek istiyoruz. Ayrıca yalnız başıma motosiklet ile Moğolistan'a gitmek istiyorum, buradan tam 10 bin km… Orhun Abideleri'ne gidip, orada fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi.

TÜRKÜ GECESİ

Türk halk müziği sanatçıları Güler Duman ve Oğuz Aksaç, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi. Biletlerin tükendiği gecede sanatçılar en sevilen türküleri müzikseverler için seslendirdi. Türk halk müziği eserlerinin yanı sıra, sevilen şarkıları seslendiren ikili, 2026 Türkiye turnelerinin İstanbul konserini gerçekleştirdi.

GELİRLER MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANDI

Bodrum'da Gülşah Çınar'ın ev sahipliğinde bir gece düzenlendi. Sanat ve sosyal sorumluluğun buluştuğu gecede DG Art tarafından bağışlanan eserler, açık artırmada sanatseverlerle buluştu. Elde edilen gelirler ise, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Yasemin Taciroğlu - Ahmet Uras, Çiğdem Sabancı ve Murat Delibalta gibi isimlerin yer aldığı gecede, Şelale Şehnaz Sam sahne aldı.