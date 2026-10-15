ÖMER KARAHAN

Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, sadece yeşil sahalarda değil, ticaret ve moda dünyasında da etkisini sürdürüyor. Süper Lig'de fırtına gibi esen ve çıktığı maçlarda attığı gollerle taraftarın gözdesi olan Salah'a duyulan sevgi, Kahire'de yaşayan tasarımcı ablası Rabab Salah'ın da hayatına yansıdı.

Kendi adını taşıyan giyim markası RS - RABAB SALAH ile tanınan Mısırlı ünlü moda tasarımcısı, abisinin bordo-mavili formayı giymesinin ardından Türk hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarların Salah Ailesi'ne duyduğu sevgi bağından dolayı, Rabab'ın tekstil markasından alışveriş yapan Türk müşterilerin sayısı kısa sürede katlanarak arttı. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rabab Salah, markasının internet sitesine Türkiye'den gelen sipariş taleplerini yetiştirmekte güçlük çekiyor.

Karadeniz insanının bu ani ve büyüleyici sevgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Rabab Salah'ın, Trabzon'daki girişimcilerden mağaza açması veya ortaklık teklifleri aldığı öğrenildi. Karadeniz'in futbola olan tutkusunu abisinden dolayı yakından takip eden başarılı tasarımcının, bu yoğun ilgi mağaza teklifi karşısında hem şaşkın hem de son derece mutlu olduğu belirtiliyor. Salah şimdi teklifleri değerlendiriyor.



Çocukluk yıllarında davulun başında başlayan hayal

Berklee College of Music'te caz besteciliği ve davul performansı alanlarında çift ana dal yapan 2001 doğumlu Kerem Seçkin, okulun 2025 mezuniyet konserinde sahne alan dünya çapındaki yedi davulcudan biri oldu.

Genç sanatçı, kazandığı saygın Toshiko Akiyoshi Ödülü ile de bestecilikteki yeteneğini uluslararası düzeyde tescilledi. İcracılığını prodüktörlük vizyonuyla birleştiren Seçkin, ilk kapsamlı çalışması 'City Sketches'ı yayınladı.

Boston'da kaydedilen 5 parçalık mini albüm, geleneksel cazı modern dokunuşlarla harmanlıyor.



Sularımız, toprağımız bugün bize yarın gelecek nesillerimize emanet

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında iki gün boyunca Adana'daydım. Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalde, kentin mutfak kültürü tanıtılırken, etkinlik alanında gün boyu süren programlarla gastronomi tutkunları bir araya geldi.

Kebap, ciğer, şalgam dışında festivalde ayrıca Adana'nın, Çukurova'nın 140 çeşit yemeği de tanıtıldı. Bu seneki festivali 'sıfır atık' anlayışıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Mustafa Yavuz, "Festival alanındaki bütün ürünlerimiz biyoçözünür ve sıfır atık anlayışıyla üretilmiş olup festival alanında bu şekilde kullanılacaktır.

Çünkü biliyoruz ki sularımız, toprağımız bugün bize emanettir ve bunları gelecek nesillere de aktarmamız gerekmektedir. Dolayısıyla koruyarak ve dönüştürerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Bir türkü kalbe dokunuyorsa sınır tanımaz

Besteci ve yorumcu Hasan Yükselir ile soprano Dijle, 30 Ekim Cuma günü Atlas Sineması'nda 'Sınır Tanımayan Şarkılar' konserinde dinleyiciyle buluşacak. 'Gelenekten geleceğe' yaklaşımıyla hazırlanan konserin orkestra şefliğini Fırat Yükselir üstlenecek.

Farklı ülkelerden sanatçılarla aynı sahneyi paylaştığını, onların şarkılarına da eşlik ettiğini anlatan Hasan Yükselir, müziğin farklı dilleri ve coğrafyaları aşabilmesini konserin merkezine yerleştiriyor "Bir türkünün, şarkının dili farklı olabilir, başka bir coğrafyaya ait olabilir ama insanın kalbine dokunuyorsa, 'Sınır Tanımayan Şarkılar' budur" diyor.