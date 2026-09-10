ÖMER KARAHAN

Oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından ünlülerin yaptığı "Mumlar, ışıklar içinde uyu!" tarzı paylaşımları tartışma konusu oldu. Bazıları da bu tarz paylaşım yapan ünlüleri eleştirdi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ise şu açıklamayı yaptı: "Vefat eden bir Müslümanın ardından yapılacak şeyler bellidir. Hz. Peygamberimiz (SAV) cenaze merasiminde bulunmuş ve arkadaşlarını buna yönlendirip fiilen uygulatmıştır.

Buna göre bir Müslüman erkek veya kadın, vefat ettiğinde usulüne göre yıkanır, kefenlenir, camiye getirilip musalla taşına konur. Namaz kılınacakken imam veya namazı kıldıracak kişi vefat edenin durumunu, helalliğini cemaate sorar. 'Müteveffaya maddi ve manevi haklarınızı helal eder misiniz?' diye sorar. Cemaat ise 'Helal ettik' der. Bu söz üç defa söylenir. Helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınır. Helallik namazdan sonra da uygulanabilir. Daha sonra görevli imam 'Fatiha' diyerek cenazeye katılanlardan duayı okumalarını rica eder. Burada insanlar Fatiha'yı okur ve cenazeye dua ederler. Bu dua da gereken usul ve adab içinde uygulanır. Cemaat vefatı duyduklarında şu cümleleri derler: "Allah rahmet etsin, Allah merhamet etsin, mekanı cennet olsun, iyilerle haşr olsun…" gibi sözlerle temenni ve dua edilir. Yapılacak en uygun dua budur. Zira ölenin duaya ve bağışa ihtiyacı vardır. Vefat eden kişi ahirete göçünce bu tür dua ve temennileri duymak ister.

O SÖZLERİN FAYDASI YOK

Cenaze töreni de vakar, edeb, adab ve saygıyla icra edilmelidir. Dikkat ederseniz cenaze namazında falanca mevkii ve makam sahibi, filan kişi denmez. İnanan er kişi veya hatun kişi niyetine cenaze namazı kılarız. Aslında bu kelime bile çok şey hatırlatıyor, kişi daha mezara gömülmeden "sıradan bir kişi" oluyor. İsim değil varlığıyla Allah'a ısmarlanıyor. Ölen Müslüman ise Müslümanca muamele edilir. "Toprağı bol olsun, ışıklarda olsun (ışıklarda uyusun)" gibi bizim dinimizde, geleneğimizde olmayan anlamsız sözlerin hiçbir faydası yoktur.

Başka dinlerde olan taziye sözleri faydasızdır, bize yakışmaz. Müslüman bir cenazeye mum yakmak da çirkin bir iştir. Bizim dinimizde de, gelenek ve uygulamamızda da yoktur. Cenazenin ardından iyi konuşmak da dinin emridir. Vefat haberini duyduğumuzda "Allah'tan geldik O'na döneceğiz" deriz. Dediğimiz hususlar ünlü veya sıradan olsun her Müslüman için geçerlidir. Müslümana Müslümanca muamele edilir. Başka dinlerin ritüellerine hiçbir ihtiyacımız yoktur. Rabbim rahmet etsin."



GREENWOOD ÇİZGİ FİLM SEVİYOR

Malumunuz son dönemde Türkiye futbol açısından yıldızlar cennetine döndü. Birbirinden ünlü isimler Süper Lig'de boy göstermeye başladı.

O yıldızlardan biri de Mason Greenwood! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'un gol sevinci sırasında elinin kalbinin üzerine götürerek yaptığı hareket ise herkesin ilgisini çekti. İşte o sırrı öğrendim.

Yıldız futbolcunun bu sevinci, ünlü animasyon Attack On Titan'dan almış. O hareket "Shinzo wo Sasageyo" sahnesinde yapılıyor. Hareketin anlamı ise "Kalbinizi adayın" demek. Yani Greenwood taraftarlara "Ben bu takım için kendimi adamaya hazırım, siz sadece beni sevin ve destekleyin" demek istiyor.