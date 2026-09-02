Gurme sandık paragöz çıktı

Vatandaşın en güvendiği gurmelerden biri olan Vedat Milor’un bir mekanla 9 bin euroluk tanıtım anlaşması yaptığı iddia edildi. Yıllardır lokantalara giderek lezzet puanı veren Milor’un güvenilirliğine gölge düştü

Vedat Milor hakkında ortaya atılan 9 bin avroluk tanıtım iddiası, sıradan bir reklam anlaşmazlığından daha büyük bir mesele. Çünkü bir yemek eleştirmeninin sattığı asıl ürün videosu değil, güvenilirliğidir. O güven bir kez zedelendiğinde, masaya gelen her tabak şüpheyle karşılanır.

Vedat Milor yıllardır bir lokantaya giriyor, tadına bakıyor ve hükmünü veriyor.

Biz de dinliyoruz. Çünkü karşımızdaki kişinin hesabı işletmeye değil, okura ve izleyiciye verdiğini düşünüyoruz. Yemeği beğendiğinde gerçekten beğendiğine, eleştirdiğinde de arkasında başka bir hesap bulunmadığına inanıyoruz.

Bir yemek eleştirmeninin bütün sermayesi budur: 'Güven'.

Şimdi Erenköy'deki bir işletmenin sahibinin ortaya attığı ciddi bir iddia var. İşletmeci, 10 Temmuz 2026'da dondurma bölümünün tanıtılması için Vedat Milor ve ekibiyle 9 bin avro yani yaklaşık 500 bin lira karşılığında anlaştığını, parayı elden verdiğini, çekimin 24 Temmuz'da yapıldığını ancak vaat edilen paylaşımların yayımlanmadığını öne sürüyor. İddiasını destekleyen WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ve işletme içi kamera kayıtları bulunduğunu da söylüyor. Dolayısıyla şu aşamada bunların işletmecinin iddiaları olduğunu özellikle yazmak gerekiyor.

Fakat mesele yalnızca "Para alındı mı, video neden yayımlanmadı?" sorusundan ibaret değil.

Asıl soru şu: Bir yemek eleştirmeni, değerlendirdiği işletmelerden tanıtım parası alabilir mi?

Elbette reklam yapılabilir. Bugün gazeteciler, eleştirmenler ve içerik üreticileri ticari iş birlikleri gerçekleştiriyor. Ancak bunun adı açıkça reklam olarak konur. İzleyiciye "Bu içerik ücretli bir iş birliğidir" denir. Reklamla bağımsız eleştiri arasına kalın bir çizgi çekilir.

Hem hakem hem reklam yüzü olunmaz. Hem işletmeden para alıp hem de kamuoyuna bağımsız eleştirmen görüntüsü verilemez. Çünkü izleyici o andan itibaren tabağa değil, masanın altındaki ilişkiye bakmaya başlar.

Üstelik Milor'un geçmişte yaptığı açıklamalar bu iddiayı daha da önemli hale getiriyor. Kendisi 2023 yılında, "Bir restoran eleştirmeni olarak asla restoranlardan para almadım. Hesabımı ödedim" demişti. Başka bir paylaşımında da restoran ziyaretlerini para karşılığı yapmadığını özellikle vurgulamıştı. Bugün ortaya atılan iddia doğruysa, tartışılan yalnızca gerçekleşmeyen bir reklam değil; Milor'un yıllardır kamuoyuna sunduğu bağımsızlık ilkesidir. Bu nedenle Milor'un sessiz kalma lüksü yok.

BU SORULARA YANIT VERMELİ

"Ekibim ilgilendi", "takvim aksadı" ya da "yanlış anlaşılma oldu" gibi yuvarlak cümleler de yetmez. Anlaşma yapıldı mı? 9 bin avro alındı mı? Alındıysa karşılığında ne vaat edildi? Fatura kesildi mi? İçeriğin reklam olduğu açıkça belirtilecek miydi? Video neden yayımlanmadı? Para iade edildi mi?

Bunların her biri açıkça cevaplanmalı. Çünkü lokantacı parasını geri alabilir. Çekim yeniden yapılabilir. Video geç de olsa yayımlanabilir. Fakat kaybolan güven, banka havalesiyle geri gönderilemez. Vedat Milor'un bir tabak yemeğe verdiği puan, yıllardır insanlar için anlam taşıyordu. Şimdi kamuoyu Milor'a bir güvenilirlik puanı verecek.

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DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER 20. YIL İÇİN ALANYA'DA

Türkiye'nin en prestijli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Alanya Uluslararası Caz Festivali, bu yıl 20. yaşını kutluyor. Müzikseverleri zaman tünelinde yolculuğa çıkaracak olan festival, 12, 17, 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Selçuklu mirası tarihi Kızılkule Meydanı'nda ve Alanya Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'dan sonra ülkemizin en uzun soluklu ve kesintisiz yapılan caz festivallerinden biri olma unvanını taşıyan ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) işbirliğiyle şehre kazandırılan bu organizasyon,

20. yılında dünya caz sahnelerinin en parlak yıldızlarını, duayen müzisyenleri ve usta yorumcuları Alanya'da ağırlayacak. Festivalde Della Miles ve Buika gibi dünyaca ünlü isimler yer alacak. Müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

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ORTAK OLDULAR

Levent Veziroğlu ile Erdinç Çatak, yeme-içme sektöründe yeni markalar ve farklı konseptler geliştirmek için güçlerini birleştirdi.

Bu ortaklığın ilk adımı Kadıköy'de atılıyor. Standard'ın yeni nesil yeme-içme kültürüne iddialı bir giriş yapması şu sıralar konuşulanlar arasında. Anlaşılan o ki bu ortaklığın adını önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla daha sık duyacağız.