ÖMER KARAHAN

Düğün davetiyesi geldiğinde insanın aklına ilk ne gelir? Ne takacağız? Ne giyeceğiz? Kaç para harcayacağız? Malum, artık düğüne gitmek de başlı başına bir ekonomik mesele. Ama Uşak'taki üniversite öğrencileri öyle bir organizasyon hazırlamış ki, davetiyeyi görünce insanın yüzünde ister istemez bir tebessüm oluşuyor.

ADI: FEYK DÜĞÜN!

Yani sahte düğün. Ama eğlencesi gerçek! Davetiyede de açık açık yazmışlar:

"Gelin yok, damat yok, sadece eğlence var!" Vallahi gençler işi çözmüş.

Kayınvalide yok, görümce yok, kız tarafı erkek tarafı tartışması yok. Kim kime ne taktı hesabı, düğün sonunda küsen akrabalar da yok! Ama pasta var, çiftetelli var, halay var. Hatta altın bile var! İşin en eğlenceli tarafı da burada. Normal düğünlerde siz altın takarsınız, bu düğünde ise altın kazanma ihtimaliniz var. Takı töreninde verilen hediyeler çekilişle dağıtılacak, şanslı bir kişiye de 1 gram altın verilecek. Bu ekonomik şartlarda insanın "Darısı başıma" diyesi geliyor. 8 Kasım akşamı Uşak'ta Deniz Düğün Salonları'nda düzenlenecek organizasyonun bilet fiyatı kişi başı 333 lira. Dört kişi ve üzeri gruplarda ise 300 lira. Aslında gençler çok basit ama yaratıcı bir fikirden yola çıkmış. Eğlenmek için illa birilerinin evlenmesi mi gerekiyor? Düğünlerin bütün keyifli taraflarını alıp, stresini, masrafını, aileler arasındaki bitmek bilmeyen hesaplaşmaları bir kenara bırakmışlar.

Bence güzel de yapmışlar. Üstelik bizim geleneksel düğün kültürümüzü biraz ti'ye alarak eğlenceli bir işe dönüştürmüşler. Kim bilir, belki yakında sahte nişanlar, sahte kına geceleri de görmeye başlarız. Yalnız benim merak ettiğim bir şey var. Bu düğünde gelin buketini kim atacak? Daha da önemlisi, buketi yakalayan gerçekten evlenmek zorunda mı kalacak? Eğlenmeye giderken kendinizi nikâh masasında bulmayın!

MÜZİK DÜNYASININ VAFTİZ BABALARI!

Müzik dünyasında her şey sahnede gördüğümüz kadar renkli mi sanıyorsunuz? Işıklar, alkışlar, milyonlarca dinlenen şarkılar, kapalı gişe konserler... Bir de madalyonun öteki yüzü var.

Kim kimin önünü açıyor, kim kimin ayağını kaydırıyor? Hangi sanatçının yıldızı gerçekten yeteneğiyle parlıyor, hangisinin arkasında güçlü eller var? İşte gazeteci ve müzik yazarı Hakan Uç, yeni romanı "Müziğin Vaftiz Babaları" ile tam da bu dünyanın kapısını aralıyor. Yıllardır müzik sektörünün içinde olan, sanatçıları ve sektörün işleyişini yakından takip eden Uç, bu kez gözlemlerini bir romanın sayfalarına taşımış. Sahi Kitap'tan çıkan eser, şöhretin arkasındaki güç mücadelelerini, hırsları ve sanatçıların kendi yollarını çizme çabasını anlatıyor. Kitabın adı bile yeterince iddialı; Vaftiz babaları... İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor, biz sahnede şarkıcıları alkışlarken, acaba perde arkasında ipleri kimler çekiyor? Malum, müzik dünyasında iyi ses her zaman tek başına yeterli olmuyor. Doğru insanları tanımak, doğru kapıları çalmak, bazen de doğru masada oturmak gerekiyor.

Hatta kimi zaman şarkıdan çok ilişkiler konuşuluyor! Hakan Uç'un romanı da tam olarak bu güç dengelerini sorguluyor. Elbette anlatılanlar bir romanın kurgusu. Ancak yazarın yıllardır sektörün nabzını tutan bir gazeteci olması, hikâyeyi daha da merak edilir hale getiriyor. Çünkü müzik dünyasında sahnede gördüklerimizle kulislerde yaşananlar her zaman birbirini tutmayabiliyor. Bence kitabın en dikkat çekici tarafı da bu. Şöhretin yalnızca alkıştan ibaret olmadığını, bazen ağır bedelleri bulunduğunu hatırlatması. Şimdi merak ettiğim şu acaba müzik dünyasından bazı isimler bu romanı okurken kendilerinden bir şeyler bulacak mı? Belki de bazı sayfaları okurken, "Bu hikâyeyi bir yerden hatırlıyorum" diyecekler. Hakan Uç müzik dünyasının kapalı kapılarını aralamış. Bakalım içeriden kimlerin kulağı çınlayacak!

YENİ GÖREVİNE DOSTLARINDAN ANLAMLI KUTLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen yeni görev dağılımı kapsamında, A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilen Tahir Ediz Kıray'ın yeni sorumluluğu, yakın dostları arasında da sevinçle karşılandı. Bu gelişmenin ardından Ömer Karabacak, Ziya Gündoğdu, Bora Pehlivanlar, Kemal Tepret ve Başar Hacısüleymanoğlu dün akşam düzenlenen yemekte bir araya gelerek Tahir Ediz Kıray'ın yeni görevini kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada dostluk ve başarı mutluluğu paylaşılırken, davetliler keyifli bir akşam geçirdi.