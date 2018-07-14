ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Gözlük trendlerini takip etmek çok da kolay değil. Bir sezon yüzümüzün yarısını kaplayan güneş gözlüklerine adapte olurken, diğer sezon hoop göz retinamızı dahi örtmeyen XXS gözlüklere geçiş yapıyoruz. Gözlük trendleri, her sezon değişirken, bu sezon; iki farklı trendi, ortak bir noktayla içinde barındırıyor. Ortak noktaları ise 'extra'olmaları. XXL yani en ekstrasından büyük ve XXS yani en extrasından küçük güneş gözlükleri kıyafetlerimizi renklendiriyor, iki extra tür inanılmaz havalı duruyor. Geçtiğimiz sezon moda haftalarında lüks markaların koleksiyonlarında bolca gördüğümüz bu iki farklı form, bu yaz tüm yüzleri sardı. Tabii bunun dışında yine trendler dahilinde olan farklı modeller de var. Mesela, özellikle Dolce&Gabbana ve Gucci'nin öncülüğüyle piyasaya çıkan, adeta bir maskeli baloya gidilecek izlenimi veren gözlükler; eğlenceyi ve farklı görünmeyi sevenler için çok ideal. Louis Vuitton, Giorgio Armani ve Prada'nın, 90'ların Matrix'ini aratmayan gözlük modelleri de hitler arasında. Fütüristik havadaki gözlükler ise Miu Miu, Giorgio Armani ve de Louis Vuitton'un başının altından çıktı. Öte yandan Versace, Gucci ve Christian Dior'un retroyu koleksiyonlarına dahil etmesi, gözlüklerde de kendisini gösterdi. Renk konusunda ise beyaz ve sütlü kahve yarışı önde götürüyor.



Kedi gözü gözlüklerin modası geçmiyor

XXL ya da XXS fark etmeksizin, cat eye yani kedi gözü gözlükler birçok ünlü ismin ve modaseverin favorisi olmaya devam ediyor. Mesela Beyonce, Rihanna, Bella Hadid ve Gigi Hadid, cat eye'dan vazgeçmiyor. Ayrıca Yağmur Tanrısevsin ve Deniz Seki gibi birçok isim de cat eye modelleri çok seviyor. Benim de optik ve güneş gözlüğü konusunda seçimlerim genellikle cat eye'dan yana. Serenay Sarıkaya ve Gonca Vuslateri ise fark yaratmayı seviyor