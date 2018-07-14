ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Önümüzdeki sezon hangi gözlükler revaçta? Bu soruyu konunun bilirkişisi Safilo Group Ürün Tasarım Başkanı Vladimiro Baldin'e sordum. İşte yanıtı: "Sonbahar-kış sezonunda gözlüklerde 90'lar esintisi devam edecek ancak 70'lerden de izler barındıran modellerle de karşılaşacağız. Bu izler geçmişi yansıtan, cesur, büyük hacimli modellerde kendisini belli edecek. Bu trendin yansımalarını günümüzün hafif ve kullanışlı malzemelerinin tercih edildiği metal veya şeffaf plastik yapılarda göreceğiz. Ultra feminen cat eye ve büyük boy mask formlar daha da kadınsı bir kimliğe bürünecek."