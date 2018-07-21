ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Sıkı bir trend takipçisi olan arkadaşımla tatilde giyim kuşam işkencesini konuşuyorduk.

Evet, yanlış duymadınız; tatilde giyim bir işkence! Saç şekillendirmek, makyaj yapmak da Çin işkencesinden başka şey değil.

Birçok kadın bir taraftan sosyal medyada farklı kombilerle iyi fotoğraf vermek istiyor, diğer taraftan da tatilin tadına varmak. Haklılar!

Ancak çabasız şıklık diye bir kavram var. Bu kavram, modaya en sanatsal yaklaşım.

Sıradanmış gibi ama asla sıradan olmayan giyim tarzınızla, abartısız, hatta sıfır makyajınızla, doğal saç modelinizle yalnızca tatilde değil, şehrin koşturmacasında da zamandan kazanmak adına en doğru adımı atmış olacaksınız.

Yani bırakın saç düzleştiricilerini, kıvırma aletlerini, bir bavul ağırlığındaki makyaj çantalarınızı ve kombin kombin kıyafetlerinizi; anın tadını çıkarın.

Peki çabasız şıklığı nasıl yakalayacağız? Şık olmanın sadelikle ciddi bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. İşte çabasız şıklık tüyolarım:

İki parçalı takımların son derece moda olduğunu geçtiğimiz günlerde yazmıştım.

Örneğin, çizgili monokrom detaylı ya da çiçekli takımınızı birlikte kullanabileceğiniz gibi, parçaları da karıştırabilirsiniz; hem de renk uyumu ya da desen bütünlüğü gözetmeksizin. Bu karıştırma hali, son dönemin en moda hareketlerinden biri.

Yine kombin düşünmeden, tümde beyaz giyeceğiniz her görünüm, sizin moda hitlerini iyi bildiğinizin bir işareti.

Jean şort olmazsa olmaz! Tatilde jean şortunuzun üzerine ne giyerseniz giyin, çabasız şıklığınızı anında biçimlendirirsiniz. Romantik detaylı, uçuş uçuş bir gömlekle harmanlayacağınız şortunuzu, ertesi gün omuzları dışarıda bırakan bir üstle tamamlayabilirsiniz.

Bir sonraki gün ise şortunuzu, bir tişört ve kocaman bir şal ya da mini bir fularla kombileyebilirsiniz.

Son dönemin gözdesi XXL şapkalardan, özellikle de hasır materyalli olanlardan da yanınıza aldınız mı; sizden şıkı, sizden çabasızı olmaz.

Ayrıca, siyah-beyaz çizgili parçalardan da tatil bavulunuza ekleyin; çabasız şıklığın temel renklerinin, beyaz, siyah, gri tonları olduğunu unutmayın.

Hawai ve marin temasına ilişkin parçaları da yanınızda bulundurun.

Mesela marin temalı bir fular ya da tropik desenli bir clutch neden olmasın?

Son dönemin aksesuvar trendi olan çoklu takılan takılarla uğraşmayın.

Daha klas ve zahmetsiz bir görünüm elde etmek için, sezonun yeni parlak trendi kemiklerden ilham alın.

Kocaman kemik bilezik ve küpeler, çabasızlık çabanızı boşa çıkarmayacak.

Ayakkabılara gelince...

Sezon trendi ipli sandaletlerin platformlu olanları da çıkmış! Hem rahat, hem de elbise, şort, pantolon ya da plaj kıyafetinizle uyum sağlayacak bu ipli sandaletler, tatilde resmen stil kurtarıcı! Küçük, geometrik şekilli topuklu olanlar ya da hasır detaylı olanlar da çok moda. Çok sıcak ama ugly sneaker'ları da söylemeden geçemeyeceğim.



KIMONO ŞART

Yüzünüzün yarısını kaplayan ya da göz retinanızı örtecek küçüklükteki gözlüklerden tercih ederseniz, trendy bir görünüm elde etmiş olursunuz. Çanta konusunda da kocaman ya da minicik olanlar, yaz trendleri dahilinde.

Ancak kocaman bir çantayı kontrol etmek ya da bir cep telefonunu sığdırabileceğiniz çantaların içine bir şeyler daha sığdırmaya çalışmak yerine midi boy olanlardan tercih etmek akıllıca. Çantada boya takılmayın, materyal, desen ve renk konusunda trendlerden yardım alın.

Plajda kimono şart!

Ancak "Artık herkes kimonolu" diyorsanız, farklı tercihler de yapabilirsiniz. Bence beyaz midi boy gömlekler; hem çok sade, hem de klas duruyor.

Saç ve makyaj konusunda çabasız şıklık için fönden ve saç maşalarından uzak durun.

Duştan sonra saçlarınıza hafif parlaklık veren yağlardan sürün ve doğal haline bırakın.

Örün, öylesine toplayın ya da salın gitsin.

Makyajdan ise kaçının.