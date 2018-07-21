ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da ünlü isimlerin tatil bavullarını açmaya devam ediyorum... Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde Cihan Alpay ile evlendi. Balayını İtalya'da geçiren çiftin fotoğrafları görmeye değer. Spor şık tarzını sevdiğim Vahapoğlu'nun balayı tatili bavulunu açmadan edemedim tabii. Bakın Rimowa marka bavulunun içinden neler çıktı? Tüm spor kıyafetleri Vahapoğlu'nun kendi markası olan Fit 21'e ait. Beymen Club bir terlik ve Tommy Hilfiger bir sandalet gözüme çarpıyor. Movom ve Calzedonia marka bikiniler, çok tatlı. Fit 21 marka clutch, Haremlique ve Hello Bride marka kimonolar çok havalı... Trendyol pantolon, Fit 21 saç bantları, Network mini etek, Beymen Club hırka, Lierac ve Yves Rocher güneş ürünleri de dikkatimi çekti. Balayında bile, 'Süsten önce rahatlık' diyen Vahapoğlu'nun spor şık balayı havasını sevdim.