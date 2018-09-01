ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Ultra violet, beyaz ve son dönemde özellikle de Kim Kardashian ve de Blake Lively'nin verdiği trend alarmı ile gardıroplara girmeyi başaran neon tonlarını kimimiz sevdik, kimimiz nefret ettik. Ancak, istilasına uğradığımız bir renk daha vardı bu yaz: Pembe. Yaklaşan sonbahar aylarında ve hatta kış döneminde de gardıroplardaki yerini koruyacak pembeyi mutlaka stilinize uydurun.

Pembe öyle bir renk ki...

Bu renkle bir punk'çı gibi görünebilir ya da prenses duruşu sergileyebilirsiniz.

Ne de olsa çağımızın olmazsa olmaz kadın hareketi her daim güzel görünüp güçlü olmaksa; pembenin uçsuz bucaksız tonlarından birini seçerek, ton sür ton olayını da rahatlıkla görünümünüze dahil edebilirsiniz. Romantizmi doruklara taşıyacak pembeyi, payetli parti kıyafetinizi seçerken ya da iş yerinde kalem eteğinizin üzerine giydiğiniz gömleklerinizin üzerinde kullanmak serbest. Sizin yerinizde olsam, son dönem hitlerinden renkli göz farlarından pembe olanını seçer, romantik ve asi kelimelerini pekiştirirdim.

Pembe, tüm soft renklerle gider. Ama son dönemlerin en gözde kullanımı; pembekırmızı birlikteliği. Eskiden yan yana dahi bile düşünülemeyen kırmızı ve pembe, moda tarihine hiç ayrılmamak üzere birlikte geçti; tıpkı lacivert-siyah, kahverengi-siyah birliktelikleri gibi.

Ayrıca pembe; lila ve morun tüm tonlarıyla da uyum içinde. Maviyle olan pembe birlikteliği ise tıpkı bir masal gibi.