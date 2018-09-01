ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

New York'taki Fashion Institute of Technology Müzesi, yepyeni bir sergi ile karşımızda. Kadınlar ve küçük kızlar ile özdeşleştirilen pembe rengini inceleyecek olan sergi, önümüzdeki günlerde açılacak. 'Pembe: Punk, Güzel ve Güçlü Bir Rengin Tarihi' adındaki sergide, bu rengin 18'inci yüzyıldan günümüze kadar olan anlamları gösterilecek. Müzenin 'En ayrımcı renklerden biri' olarak tanımladığı pembe, geçtiğimiz sene kadın yürüyüşlerine katılanların taktığı şapkalar ile özdeşleştirilmişti. Kimileri için güç ve özgüven anlamına gelen renk, kimilerine küçük kızları, plastik bebekleri ve prenses kostümlerini anımsatıyor. Kızlar için pembe, erkekler için mavi kalıbı 20'nci yüzyılda Amerika'dan başlayarak dünyaya yayıldı. Günümüzde bile devam eden bu kalıplaşmış fikri anlatacak olan sergi, 7 Eylül'den 5 Ocak'a kadar devam edecek. Serginin gözde parçaları arasında; 1960'ların Christian Dior elbiseleri ve 1978'de Zhanda Rhodes'un tasarladığı dekolteli elbise yer alıyor.