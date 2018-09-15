ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Geçtiğimiz salı başlayan 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonlarının sergilendiği Mercedes Benz Fashion Week İstanbul, dün sona erdi.

Koleksiyonlar, temaları ve sosyal mesajları ile ilgi çekerken, sokak modası ise görülmeye değerdi. Kim ne diyorsa desin, gümbür gümbür bir moda haftasını geride bıraktık. İşte tüm detaylar...

Haftanın ilk defilesi; Deniz-Begüm Berdan'a ait. Anne-kız ortaklığından doğan DB Berdan markasının defilelerini hiçbir zaman kaçırmam.

Hem şovlarıyla, hem de tasarımlarıyla fark yaratırlar. Bazı parçalarda Reebok Classic'le iş birliği yapılan koleksiyon, 90'lar dinamiğinde, ultra rahat siluetlerden oluşuyor.

Oversized siluetler, birbiriyle kolajlanmış parçalar, üst üste giydirilmiş gibi duran pantolon üstü boksörler, rastgele yerlerden çıkan volanlar, üç yakalı tişört elbiseler ve çift kemerli etekler... Defilede yürüyen sürpriz isimler arasında ise Bennu Gerede ve havalı oğulları Dilan, Miro ve Daren ile Burcu Kıratlı da vardı. DB Berdan, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 6 Ağustos'ta yaptığı konuşmasında peçeli kadınları ayrıştırmasına da tepki gösterdi. Tasarımcı ikili, Johnson'ın peçeli kadınları banka soyguncusuna benzettiği tartışmalı yorumuna 'Bu bir banka soygunu değil' diyerek tepki gösterdi.

Moda haftasının ilk günü tabii ki Raşit Bağzıbağlı defilesini de izledim.

Hem de aynı sırada Kenzo Takada ile.

Defileyi Dilan Çiçek ile izleyen Kenzo, Bağzıbağlı'yı kuliste ziyaret ederek tebriklerini sunmuş, övgüler yağdırmış; ne hoş! Hazır giyim koleksiyonunda, genç, seksi ve feminen görünümü vurgulayan koleksiyonun beden skalası 36-44 arasında. Dikkatimi çeken bir diğer olay ise, Türk-İskoç asıllı büyük beden model olan Alev Karslı'nın defilede yürümesi oldu.



'ŞEHRAZAT' ETKİSİ

İkinci gün ise, Mehtap Elaidi defilesi vardı.

Elaidi, ilkbahar/yaz 2019 sezonunda dünyaca ünlü edebi eser '1001 Gece Masalları'ndan ve masalın kahramanı 'Şehrazat'tan yola çıkmış. Elaidi tasarım ekibi tarafından tasarlanan özel nakış desenleri ve işlemeler koleksiyona masalsı bir görünüm katarken, gömleklerle ceketlerdeki maskülen ve rahat formlar zıtlık oluşturmuş. Defile, Doğu'nun gizemli çöllerinden ilham alınarak beyaz ve kum renkleriyle açıldı. Kapanışta karşımıza lacivert ve gümüş parçalar çıktı.

Moda haftasının açılış partisi Harper's Bazaar Türkiye dergisi ve US Polo ASSN ev sahipliğinde Zorlu Morini'de yapıldı.

DJ Nitty Gritty'nin performans sergilediği partiye Mehtap Elaidi ve Gökay Gündoğdu da katıldı. Partiye katılanlar arasında; Siren Ertan, Elif Mısırlı, Özlem Avcıoğlu, Berna Sağlam ve Birce Akalay da vardı. Gecede Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, davetlilerle bizzat ilgilendi.