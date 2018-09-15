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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
15 Eylül 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Erkek davetliler kadınları gölgeledi

Moda haftasında defileleri izleyen erkek davetliler, stilleriyle kadınlardan daha çok dikkat çekti.
Birçok marka, moda haftasında yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Birçok isim defilelerden sonra bu davetlere katılarak hem soluklandı, hem de yeni ürünleri inceleme fırsatı buldu. Bunlardan biri de Atasay'ın davetiydi. Özlem Süer defilesinden sonra, Le Baron'da gerçekleşen davette, altın ve Swarovski zirconia taşlarının buluşmasına şahit olduk. Bu işbirliğinden doğan Atasay'ın Ay Işığı koleksiyonu, zamansız ve güncel parçalardan oluşuyor.

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