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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
29 Eylül 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Haftanın olayı

defilesi; ünlü modacının tarzını sevenler için görülmeye değerdi.
Podyuma çıkan isimler arasında bulunan Çağla Şıkel'in havalı yürüyüşü, profesyonelliği, kırmızılar içindeki duruşu; birçok kadın için ilham vericiydi. Defilenin en çok konuşulan bir diğer konusu da Defne Samyeli'nin podyumda şarkı söylemesiydi. Samyeli, sosyal medyada hem çok eleştirildi, hem de takdir edildi. Bana sorarsanız; gözlerinizi kapatın ve sesini dinleyin.
Cher'in 'Strong Enough' isimli şarkısını söyleyen Samyeli'ne bir kulak verin; sanki Cher'i dinliyor gibi hissediyorsunuz.
O ne sesti, vallahi bravo!

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