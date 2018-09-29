ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Cengiz Abazoğlu defilesi; ünlü modacının tarzını sevenler için görülmeye değerdi.

Podyuma çıkan isimler arasında bulunan Çağla Şıkel'in havalı yürüyüşü, profesyonelliği, kırmızılar içindeki duruşu; birçok kadın için ilham vericiydi. Defilenin en çok konuşulan bir diğer konusu da Defne Samyeli'nin podyumda şarkı söylemesiydi. Samyeli, sosyal medyada hem çok eleştirildi, hem de takdir edildi. Bana sorarsanız; gözlerinizi kapatın ve sesini dinleyin.

Cher'in 'Strong Enough' isimli şarkısını söyleyen Samyeli'ne bir kulak verin; sanki Cher'i dinliyor gibi hissediyorsunuz.

O ne sesti, vallahi bravo!