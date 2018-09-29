ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Sonbahar romantizmini çok seviyoruz ancak sonbahardan kışa geçişimiz öyle hızlı oldu ki... Bir günde 10 derecenin üstünde değişen hava olaylarına ayak uydurmak çok da kolay olmuyor tabii. Hem sonbahar romantizmini görünümünüze yansıtmak, hem de kendinizi kış havasına uydurmak için sezon önerilerimi okuyabilirsiniz...

Kadınlar, yeni sezona centilmenliğin dibine vurarak başlıyor. Takım elbiselerin ruhunu çok sevmiş olacaksınız ki, geçtiğimiz sezon hiç çıkarmadınız üzerinizden.

Bu sezon da takımlar var ama bir farkla; modeller üzerinizden düşecek gibi duruyor yani erkek arkadaşınızın takımını giymiş gibi görüneceksiniz. Güç imajını destekleyen, genişledikçe genişleyen omuzların, 80'ler duruşunun vurgulandığı sonbahar-kış aylarında, konforu üstünüzde hissedeceksiniz. Takımların altına giyeceğiniz sneaker'lar, Leofer modeller, extra extra large çantalarla moda gündeminin tam da ortasında olacaksınız. Ayrıca, yenilikçi desenlerle de eğlenceli ve dinamik görüneceksiniz.

Kareler ve çiçekler, takımlarda en çok rastladığımız desenler olarak karşımıza çıkıyor.

Sezonun bir diğer trendi olan derin yırtmaçlı diz altı kalem etekler de gardıroplarda olması gerekenlerden. Jean ya da militer, tarzı, kumaşı ne olursa olsun; derin yırtmaçlılardan bir adet satın alın.

Birkaç sezon önce geride bıraktığımız pelerinler, bu sezon görünümlere tekrar dahil oluyor. Pelerinlerle tarzınızın havasını değiştirebilecek ve romantik bir havaya bürüneceksiniz.

Pelerinler dışında şallarla da benzer etkiyi yaratabilirsiniz.

Yağmurluklar yıl içinde çok kısa bir dönem giyilse de, sonbahar aylarının vazgeçilmezleri arasında. Özellikle de birkaç sezondur, modanın tekerrür etmesiyle birlikte tekrar hayatımıza giren transparan yağmurluklar, sezonun trend listesinin ilk sırasında.

Çanta konusunda ise miniler ve extra large'ların revaçta olduğunu biliyoruz.

Ancak bir çanta modeli daha var ki, o da olmazsa olmazlardan: Bel çantaları.

Bu modeller oldukça fonksiyonel ve hareket özgürlüğü sağlıyor. Beli tamamen saran zarafet abidesi bel çantalarına hayır diyemeyeceksiniz.