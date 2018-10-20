ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Yazın bir ara neon yeşili patlamasıyla yüzleştik.

Kimimize abartılı geldi ve asla tercih etmedik, kimimiz de bu dikkat çekici rengin geri dönüşünü coşkuyla kutladık, en gösterişli haliyle üzerimizde taşıdık. Neon coşkusu, kışın yaklaşmasını önemsemeden kulvarındaki yerini koruyor, hatta nereye baksak yeşil görüyoruz! Kısacası yeşilin her tonunu görünümünüze dahil edeceğimiz bir kış bizi bekliyor.

Su yeşili, nefti yeşil, kabak yeşili ve diğer tüm yeşil tonlarıyla yine yeşilleniyoruz, yeni sezona yeşil ışık yakıyoruz.

Peki bu rengi, hangi renklerle tamamlamak gerekiyor; bir göz atalım.

Aynı tondaki yeşilleri bir arada kullanmak, ton sür tonu yakalamak, son dönemin hit renk uyum kurallarından.

Simlerin ve payetlerin hakim olduğu yeni sezonda, vinil kumaşlar dahil gece görüşümüzde yine yeşil tonları var.

Yeşille uyumlu diğer tonlar ise nude, krem, pembe, turuncu. Eğer bir yılbaşı ağacı gibi görünmek istiyorsanız, yeşili kırmızıyla da harmanlayabilirsiniz. Siyahla çarpıcı hale getireceğiniz yeşil tonunu; nude ve kremlerle ya da uçuk pembelerle bir araya getirdiğinizde romantik bir görünüm elde edebilirsiniz. Turuncu ve sarıyla ise gün boyu enerjik görüneceksiniz.

Kısacası bu kış; yeşiller içinde parlayarak gecenin en modern prensesi olabilirsiniz. Bir de yeşil zümrüt extra large küpelerinizle daha iyi bir görünüm kazanabilirsiniz.