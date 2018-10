Aklınıza gelebilecek hemen hemen her marka ve tasarımcının yeni koleksiyonlarını inceleyip bir best of listesi oluşturuyorum haliyle. Bu koleksiyonlardan birini sizinle de tanıştırmak istedim. Ayşe Burcu Kaya'nın yeni koleksiyonundaki birkaç renk ve desendeki yumuşak tüvit ceketlerini inanılmaz sevdim. Kaya'nın, 'Love' ismini verdiği, 2018-19 sonbahar/ kış koleksiyonundaki bel çantaları ve diğer aksesuvarlar da dikkat çekici; bir göz atın...