Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ayşe Özyılmazel > Bir iyi bir de kötü haberim var
AYŞE ÖZYILMAZEL
19 Mart 2018, Pazartesi AYŞE ÖZYILMAZEL

Bir iyi bir de kötü haberim var

Telefondaki ses sordu: "Sana bir iyi, bir de kötü haberim var; hangisini duymak istersin?" Bu soruya siz ne cevap verirsiniz? Önce iyiyi mi, yoksa kötüyü mü duymak istersiniz?
Sanırım önce kötü haberi, sonra iyi haberi duymak en iyisi.
Çünkü hayatta başımıza gelen her kötü şeyden sonra iyi bi' şey oluyor. (Kesin bilgi, yayalım lütfen) Önce acı, ardından mutluluk. Önce karanlık, ardından aydınlık. Önce başarısızlık, sonra başarı. Önce yalnızlık, sonra aşk. Sistem böyle işliyor yani; biraz canını yakıyor, sonra gelip yaranı sarıyor. Sen de büyüyorsun, demleniyor, yenileniyorsun.
Hani o çooook üzüldüğümüz günlerden sonra bir gün aniden çok güzel bi' şey olur, yaşadığın her kötü güne teşekkür edersin ya; işte o teşekkür uğruna oluyor tüm bunlar.
O yüzden bana önce kötü haberi verin, ardından iyisinin geleceğini bilirim, pek de üzülmem artık.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN