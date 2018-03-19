AYŞE ÖZYILMAZEL

Telefondaki ses sordu: "Sana bir iyi, bir de kötü haberim var; önce hangisini duymak istersin?" Bu soruya siz ne cevap verirsiniz? Önce iyiyi mi, yoksa kötüyü mü duymak istersiniz?

Sanırım önce kötü haberi, sonra iyi haberi duymak en iyisi.

Çünkü hayatta başımıza gelen her kötü şeyden sonra iyi bi' şey oluyor. (Kesin bilgi, yayalım lütfen) Önce acı, ardından mutluluk. Önce karanlık, ardından aydınlık. Önce başarısızlık, sonra başarı. Önce yalnızlık, sonra aşk. Sistem böyle işliyor yani; biraz canını yakıyor, sonra gelip yaranı sarıyor. Sen de büyüyorsun, demleniyor, yenileniyorsun.

Hani o çooook üzüldüğümüz günlerden sonra bir gün aniden çok güzel bi' şey olur, yaşadığın her kötü güne teşekkür edersin ya; işte o teşekkür uğruna oluyor tüm bunlar.

O yüzden bana önce kötü haberi verin, ardından iyisinin geleceğini bilirim, pek de üzülmem artık.