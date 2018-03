AYŞE ÖZYILMAZEL

Eh o kadar gitmişiz, şu güzel bahar havasında sokaklarını gezmişiz, lokal arkadaşlarımızla dolaşıp nefis yemekler yemişiz, yazmayalım mı?

Yolu düşeceklere tavsiyelerde bulunmayalım mı?

O zaman işte Barselona'da gidilmesi gereken 10 mekan listesi:



1. PACO MERALGO: Carrer de Muntaner'deki tapas bar... Kapıda kuyrukla karşılaşmanız kesin gibi. Biraz sabrederseniz, sizi şahane tabaklar bekliyor. Sarımsak soslu karides ve patatas bravas'ı ille de deneyin.



2. BAR CANETE: Carrer de la Unio'da yine bir tapas bar. Ünlü şef Anthony Bourdain, Barselona favorileri listesinin başına koymuş.

Tuna tartarı mutlaka yenmeli.



3. BARCELONETA: Şehrin en iyi deniz ürünleri restoranı. Liman tarafında... Ne yerseniz parmaklarınızı yersiniz! Yumurtalı enginarı, tuzda balığı, kalamarı şampiyon.



4. BRUNCH&CAKE: Yine Barceloneta'da... Kahvaltı, brunch, vegan tabaklar için tavsiye ederim. Kapıda yüzde 100 kuyruk var, haberiniz olsun.



5. CASA PALOMA: Carrer de Casanova'da şehrin en iyi et restoranlarından biri. Et tartarı da gelmiş geçmiş en iyi et tartar sayılabilir.



6. CHEZ COCO: Avinguda Diagonal'deki tavukçu ama öyle bildiğiniz tavukçulardan değil... Dekorasyonuna bayılacaksınız. 'Ağzıma tavuk sürmem' diyenler bile kendilerinden geçebilirler, dikkat!



7. EL VASO DE ORO: Altın vazo demekmiş. Barceloneta'da Carrer de Balboa'da uzun ince bir tapas bar. Kendi biralarını üretiyorlar, tapasların hepsi birbirinden şahane ama bir sandviçi var ki... Adı Bocadillo Granjero. İçinde yumurta, özel sos, etler, erimiş peynirler, domates...

Unutulmaz bi' şey.



8. MARTINEZ: Montjuic tepesinde, İspanya'da yenmeden dönülmeyecek paella'nın en iyi adreslerinden biri. Bir de manzaraya nazır masaları ve terası var. Biz bu kez paella yerine tel şehriyeden yapılan deniz ürünlü Fideua yedik. Onu da kaçırmayın yani.



9. AJOBLANCO: Biraz da eğlence tavsiyesi olsun. Carrer de Tusset'te bir tapas bar ama asıl olayı, gece yarısından sonra başlayan eğlencesi.



10. BLING BLING: 'Barselona'ya geldik, nerede dans edelim?' diyorsanız, yine Carrer de Tuset'teki bu kulübü önerebilirim.