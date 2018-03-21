AYŞE ÖZYILMAZEL

Instagram'daki hesabı modavesosyete ile 921 bin takipçiyi peşine takarak fenomen olmuş, GÜNAYDIN'ın moda yazarı Pelin Kaya, pazar günü Instagram'da bomba bir modamagazin haberine imza attı.

Eh, sosyal medya ve internet haberciliği diye bi' şey var değil mi? Flaş haberini anında patlatacaksın ki, geride kalma, fark at... Pelin de öyle yapmış; konusuna o kadar hakim ki, dikkatinden kaçmamış ve durumu yakalayıvermiş. Özcan Deniz'in eşi Feyza Deniz'in gelinlik seçimi, meğer Deniz'in oynadığı 'İstanbullu Gelin' dizisinde eşi rolündeki Aslı Enver'in giydiği siyah tuvaletin aynısıymış.

Acaba Özcan Deniz'in eşi, niçin dizideki eşinin siyah elbisesini gelinlik olarak seçmiş? Başka gelinlik mi yokmuş?

921 bin takipçinin önünde yakaladığı detayı paylaştı Pelin... Peki sonra ne oldu? Posta gazetesi, muhabir Çiğdem Saltık imzası ile haberi kendilerininmiş gibi birinci sayfalarına taşıdı.

Oradan alan Hurriyet.com. tr de Çiğdem Saltık imzasıyla haberi kullandı.

Şimdi diyeceksiniz ki; 'Amaaan amma da büyüttün Ayşe, altı üstü bir moda-magazin haberi'...

Büyütürüm! Söz konusu emekse, akılsa, habercilikse, haksa, iş ahlakıysa büyütürüm.

Başkasının haberine konarak altına imza atıp böbürlenmek, 'Ben buldum' çekmek yakışıyor mu? İnsanın içine sinebiliyor mu?

Yıllardır basında böyle numaralar yapılır ama bu, doğru olduğunu göstermez. Bugün Pelin'e, yarın size Çiğdem Hanım...