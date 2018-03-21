AYŞE ÖZYILMAZEL

1. Hümeyra: İnternet dizisi 'Şahsiyet'in açılış sahnesindeki performansı, flamenko dansı ve eşsiz karizmasıyla, Hümeyra'ya aşkım bir kere daha alevlendi. Siz nasıl bir kadınsınız Hümeyra!

2. Edis: Yeni albümü 'An' ile müzik listelerine fırtına misali giriş yaptı. Aynı anda beş-altı şarkısı birden en çok indirilenlerin arasına girdi. Çıkış şarkısı 'Roman'a ve klibine bayıldım.

3. House Cafe Akaretler: W İstanbul'un altına açılmış, bir toplantı için gidince gördüm, nefis bir yer. Sanırım Teşvikiye House Cafe'nin yerine gönlümün yeni sultanı burası olacak. Akaretler nasıl da değişmiş, hareketlenmiş, cıvıl cıvıl olmuş öyle.

4. 'Wonder' ('Mucize'): THY uçuşunda izlediğim, yönetmen Stephen Chbosky imzalı, Julia Roberts'lı, Owen Wilson'lı müthiş ilham verici bir film. Doğuştan yüzünde kalıcı deformasyon olan 'August' (Jacob Tremblay), beşinci sınıfa gitmeye başlar. Sonrası dış görünüşün anlamsızlığı, mucizelerin nerede saklı olduğu... Ağlaya ağlaya izledim.

5. Prens Harry'nin tavrı: Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlenmek üzere olan Prens Harry'nin, 42 milyon dolarlık servetine rağmen evlilik sözleşmesi hazırlatmayı reddetmesi... Çok şık hareket, çok aşk dolu bir hareket. Daha başından sonunu düşünmeyen ilişkiler kalp ben!